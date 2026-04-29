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CompactTouch Kompaktný naparovač odevov

Tento produkt už nie je dostupný

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CompactTouchKompaktný naparovač odevov

GC430/05

CompactTouch Kompaktný naparovač odevov

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Consumer Care Book Philips CompactTouch Compact garment steamer - English (US)

  • PDF súbor, 486.1 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips CompactTouch Compact garment steamer

  • PDF súbor, 1.5 MB
  • 13 March 2026

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