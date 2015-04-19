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  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
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  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary

Tento produkt už nie je dostupný

CompactTouchKompaktný naparovač odevov

GC430/05

4.3
| (18) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
Kompaktný ale výkonný. Nový naparovač odevov Philips CompactTouch je špeciálne navrhnutý tak, aby spájal výkonné naparovanie a výnimočne kompaktný dizajn, vďaka čomu prebehne žehlenie vášho oblečenia bezproblémovo.
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Jednotka v žehlení

Kompaktný dizajn na praktickejšie skladovanie

Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary

  • 1200 – 1400 W (220 – 240 V)

  • 3 stupne pary

  • Integrovaný kryt na odkladanie

  • Ramienko na dvere, rukavica

Výkonný kontinuálny výstup pary

Výkonný kontinuálny výstup pary

Výkonné súvislé naparovanie cez hubice umožní odstránenie záhybov len niekoľkými pohybmi.

3 stupne pary

3 stupne pary

Nastavte preferovanú úroveň pary pre optimálne výsledky pri žehlení rôznych druhoch tkanín.

Integrovaný kryt na jednoduchšie odkladanie

Integrovaný kryt na jednoduchšie odkladanie

Kompaktný integrovaný dizajn s krytom poskytuje dostatok miesta na odloženie všetkých častí vrátane napájacieho kábla a hadice do základne, čím sa zariadenie a príslušenstvo chráni pred prachom a váš domov ostane uprataný.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.3

z 5

18

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

2

19/04/2015

Česká republika

Česká republika

Skvělý a skladný pomocník do každé domácnosti.

Tento ruční napařovač je středně velký, ukrytý v integrovaném krytu a rychle připraven k používání. Oceňuji možnost nastavení páry - 3 úrovně a odnímatelnou nádržku. S napařovačem se mi pracovalo výborně, prádlo bylo vyrovnané. Součásti balení jsou ochranné rukavice a jednoduché ramínko.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

17/04/2015

Česká republika

Česká republika

výkonný pomocník

Tento napařovač je střední velikosti. Vhodný do každé domácnosti. Dobře si poradil s obleky i se šaty, které jsou zdobené a různě nabírané, vše bylo krásně narovnané během chvilečky. U tohoto napařovače jsou přibaleny i ochranné rukavice proti opaření. Tento přístroj se mi moc líbil.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

14/04/2015

Česká republika

Česká republika

Výkonný pomocník do každé rodiny

Tento napařovač je střední velikosti. V balení je i ochranná rukavice, pára je hodně horká. Dá se použít na čalouněný nábytek, závesy, záclony. Dobře si poradil i se šaty, které jsou hodně zdobené, třeba korálky. Z oděvů odstraní i nežádoucí zápach.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 8 minút.