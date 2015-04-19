Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
1200 – 1400 W (220 – 240 V)
3 stupne pary
Integrovaný kryt na odkladanie
Ramienko na dvere, rukavica
Výkonné súvislé naparovanie cez hubice umožní odstránenie záhybov len niekoľkými pohybmi.
Nastavte preferovanú úroveň pary pre optimálne výsledky pri žehlení rôznych druhoch tkanín.
Kompaktný integrovaný dizajn s krytom poskytuje dostatok miesta na odloženie všetkých častí vrátane napájacieho kábla a hadice do základne, čím sa zariadenie a príslušenstvo chráni pred prachom a váš domov ostane uprataný.
Ocenenia
4.3
z 5
18
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
RejatesterkaŽeny
19/04/2015
Česká republika
Skvělý a skladný pomocník do každé domácnosti.
Tento ruční napařovač je středně velký, ukrytý v integrovaném krytu a rychle připraven k používání. Oceňuji možnost nastavení páry - 3 úrovně a odnímatelnou nádržku. S napařovačem se mi pracovalo výborně, prádlo bylo vyrovnané. Součásti balení jsou ochranné rukavice a jednoduché ramínko.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
SRDICKOVA
17/04/2015
Česká republika
výkonný pomocník
Tento napařovač je střední velikosti. Vhodný do každé domácnosti. Dobře si poradil s obleky i se šaty, které jsou zdobené a různě nabírané, vše bylo krásně narovnané během chvilečky. U tohoto napařovače jsou přibaleny i ochranné rukavice proti opaření. Tento přístroj se mi moc líbil.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
LIBAH
14/04/2015
Česká republika
Výkonný pomocník do každé rodiny
Tento napařovač je střední velikosti. V balení je i ochranná rukavice, pára je hodně horká. Dá se použít na čalouněný nábytek, závesy, záclony. Dobře si poradil i se šaty, které jsou hodně zdobené, třeba korálky. Z oděvů odstraní i nežádoucí zápach.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 8 minút.