Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Jedinečná naparovacia špička kombinuje špeciálne zahrotenú prednú časť žehliacej plochy so špeciálnymi otvormi na paru pre dosiahnutie prístupu aj do najmenších a najťažšie prístupných oblastí pre tie najlepšie výsledky žehlenia.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Lopasti
31/10/2019
Україна
Рекомендую
Прасую цією праскою із задоволенням.раніше прасування було нелюбимою справою.зараз залюбки.навіть після роботи прасую речі. Із плюсів не пригорає підошва праски.пар подається рівномірно.Мій син якому 12 років.дивлячись на мій ентузіазм сам почав мені допомагати і по вихідним з радістю прасує.причому в нього навіть краще виходить.отже з цією праскою навіть дитина впорається з легкістю.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC4330/02 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC4330/02 Парова праска