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StyleTouch Ručný naparovač odevov

Tento produkt už nie je dostupný

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StyleTouch Ručný naparovač odevov

GC440/47

StyleTouch Ručný naparovač odevov

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips Handheld garment steamer GC440/47 - English (US)

  • PDF súbor, 285 kB
  • 24 March 2026

Important Information Manual Philips Handheld garment steamer GC440/47

  • PDF súbor, 413.3 kB
  • 24 March 2026

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