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  • V šatníku vám nesmie chýbať
  • V šatníku vám nesmie chýbať
  • V šatníku vám nesmie chýbať
  • V šatníku vám nesmie chýbať
  • V šatníku vám nesmie chýbať
  • V šatníku vám nesmie chýbať
  • V šatníku vám nesmie chýbať
  • V šatníku vám nesmie chýbať
  • V šatníku vám nesmie chýbať
  • V šatníku vám nesmie chýbať
  • V šatníku vám nesmie chýbať
  • V šatníku vám nesmie chýbať
  • V šatníku vám nesmie chýbať

Tento produkt už nie je dostupný

StyleTouch Ručný naparovač odevov

GC440/47

4.5
| (15) Recenzie | 87% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

V šatníku vám nesmie chýbať
Vďaka inovatívnej technológii PureSteam a rýchlemu uvoľneniu vodného kameňa zaručuje nový naparovač odevov StyleTouch dlhoročné výkonné naparovanie. Je rýchly, bezpečný a jednoduchý, takže je dokonalý na rýchle žehlenie na poslednú chvíľu a na jemné odevy.
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Jednotka v žehlení

Ideálna na rýchle úpravy a jemné odevy

V šatníku vám nesmie chýbať

  • 1500 W, para až 30 g/min

  • Technológia PureSteam

  • Nádoba na vodu XL

  • Funkcia 2 v 1

Technológia PureSteam poskytuje stabilne vysoký výkon pri naparovaní

Technológia PureSteam poskytuje stabilne vysoký výkon pri naparovaní

Inovatívna technológia PureSteam bráni vzniku vodného kameňa v okolí generátora naparovača. Postará sa o stabilne vysoký výkon pri naparovaní na mnoho rokov.

Lepšie výsledky s funkciou 2 v 1: vertikálne aj horizontálne naparovanie

Lepšie výsledky s funkciou 2 v 1: vertikálne aj horizontálne naparovanie

Funkcia 2 v 1 umožňuje vertikálne aj horizontálne naparovanie. Pri horizontálnom naparovaní na rovnom povrchu umožňuje dosiahnuť lepšie výsledky najmä na náročných miestach, ako sú goliere a manžety.

Funkcia Quick Calc Release

Funkcia Quick Calc Release

Vďaka rýchlemu uvoľneniu vodného kameňa si zariadenie dlhšie zachová stabilný výkon pri naparovaní.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

15

Recenzie

87%

Odporúča tento produkt

3

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Vynikající pomocník, který šetří místo i čas.

Je to jediná žehlička, která díky svým rozměrům a pěknému zpracování může být klidně vystavená na poličce a každodenně použita k rychlé úpravě oděvů. Používá ji i přítel, protože nemusí nikde nic nastavovat, stačí pouze zapnout. Skvělá je také možnost ji použít ve svislé i vodorovné poloze. Nádoba na vodu je dostatečně velká a díky ergonomickému úchopu mi nepřijde těžká. Velkou žehličku už ze skříně skoro nevytahuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

15/07/2019

Česká republika

Česká republika

Vydařený design a perfektní zpracování

Výrobek má příjemně hladké tvary, dobře se drží. Je vhodnější spíš pro větší ruku, protože je i pro práci ve svislé poloze trochu těžší. Při napařování je vytvořená pára cítit, jako by měla nějakou sterilizační příměs. Při prvním použití jsem měla pocit, že je to parní pistole. :-D

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

11/05/2019

Česká republika

Česká republika

doporucuji

jsem velmi spokojena a mile prekvapena, vyzkousela jsem na kalhotach, kosili i jarni bunde, zehlicku jsem odlozila na dno skrine a naparovac mam v kuchyni, aby byl vzdy pri ruce, kladne hodnotim velikost nadobky na vodu a rycglost ohrati a tedy i kratky cas “ zahrivani” pristroje, je velmi sikovny do ruky, je vsak nutno si dat pozor, aby se clovek nespalil, chystam se koupit “ silikonove prsty”, ktere se prodavaji misto chnapky na vareni

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 8 minút.