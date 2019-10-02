Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
1500 W, para až 30 g/min
Technológia PureSteam
Nádoba na vodu XL
Funkcia 2 v 1
Inovatívna technológia PureSteam bráni vzniku vodného kameňa v okolí generátora naparovača. Postará sa o stabilne vysoký výkon pri naparovaní na mnoho rokov.
Funkcia 2 v 1 umožňuje vertikálne aj horizontálne naparovanie. Pri horizontálnom naparovaní na rovnom povrchu umožňuje dosiahnuť lepšie výsledky najmä na náročných miestach, ako sú goliere a manžety.
Vďaka rýchlemu uvoľneniu vodného kameňa si zariadenie dlhšie zachová stabilný výkon pri naparovaní.
Ocenenia
4.5
z 5
15
Recenzie
87%
Odporúča tento produkt
Vercik36
02/10/2019
Česká republika
Vynikající pomocník, který šetří místo i čas.
Je to jediná žehlička, která díky svým rozměrům a pěknému zpracování může být klidně vystavená na poličce a každodenně použita k rychlé úpravě oděvů. Používá ji i přítel, protože nemusí nikde nic nastavovat, stačí pouze zapnout. Skvělá je také možnost ji použít ve svislé i vodorovné poloze. Nádoba na vodu je dostatečně velká a díky ergonomickému úchopu mi nepřijde těžká. Velkou žehličku už ze skříně skoro nevytahuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
MiFi
15/07/2019
Česká republika
Vydařený design a perfektní zpracování
Výrobek má příjemně hladké tvary, dobře se drží. Je vhodnější spíš pro větší ruku, protože je i pro práci ve svislé poloze trochu těžší. Při napařování je vytvořená pára cítit, jako by měla nějakou sterilizační příměs. Při prvním použití jsem měla pocit, že je to parní pistole. :-D
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Luuca
11/05/2019
Česká republika
doporucuji
jsem velmi spokojena a mile prekvapena, vyzkousela jsem na kalhotach, kosili i jarni bunde, zehlicku jsem odlozila na dno skrine a naparovac mam v kuchyni, aby byl vzdy pri ruce, kladne hodnotim velikost nadobky na vodu a rycglost ohrati a tedy i kratky cas “ zahrivani” pristroje, je velmi sikovny do ruky, je vsak nutno si dat pozor, aby se clovek nespalil, chystam se koupit “ silikonove prsty”, ktere se prodavaji misto chnapky na vareni
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Táto recenzia bola vytvorená pre GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 8 minút.