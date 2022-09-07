Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Napar. 40 g/min; zosilnená para 130 g
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
2400 wattov
Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, dokonale hladko sa kĺže a ľahko čistí.
2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
Ocenenia
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Маги81
07/09/2022
България
Overený kupujúci
Много добра ютия
Върши чудесна работа. Препоръчвам я на всички домакини.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4410/02 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4410/02 Парна ютия
Tasic
13/08/2021
Україна
Надійний продукт
Користуємось більше 10 років. Зручна, надійна, з можливістю очистки від накипу.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC4410/02 Праска з відпарюванням
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC4410/02 Праска з відпарюванням