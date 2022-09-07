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Tento produkt už nie je dostupný

AzurNaparovacia žehlička

GC4410/02

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Výkon s precíznosťou
Pre jednoduchšie a plynulejšie žehlenie budete potrebovať najlepšiu kombináciu kĺzania a výkonnej pary. Táto naparovacia žehlička Philips GC4410/02 so žehliacou plochou SteamGlide vám poskytne to najlepšie z obidvoch oblastí!
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Jednotka v žehlení

Žehlička so super parou a kĺzavosťou

Výkon s precíznosťou

  • Napar. 40 g/min; zosilnená para 130 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

  • 2400 wattov

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, dokonale hladko sa kĺže a ľahko čistí.

2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.

Zosiln. para 130 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosiln. para 130 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Много добра ютия

Върши чудесна работа. Препоръчвам я на всички домакини.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4410/02 Парна ютия

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4410/02 Парна ютия

13/08/2021

Україна

Україна

Надійний продукт

Користуємось більше 10 років. Зручна, надійна, з можливістю очистки від накипу.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC4410/02 Праска з відпарюванням

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC4410/02 Праска з відпарюванням

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