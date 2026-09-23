Tento produkt už nie je dostupný
GC4425/02
Výkon s precíznosťou
Pre jednoduchšie a plynulejšie žehlenie budete požadovať najlepšiu kombináciu kĺzania a výkonnej pary. Táto žehlička Philips so žehliacou plochou SteamGlide vám zabezpečí to najlepšie z obidvoch oblastí!
Jednotka v žehlení
Naparovanie 40 g/min;100 g zosil. para
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Automatické bezpečnostné vypnutie
2400 wattov
Vďaka veľmi dlhej 3 m šnúre vašej žehličky Philips sa môžete jednoducho dostať až ku krajom vašej žehliacej dosky – a dokonca aj ďalej!
Ochranný kryt na jemné tkaniny umožňuje, aby ste mohli žehliť jemné odevy pri nízkej teplote s maximálnou parou bez toho, aby sa vytvorili lesklé škvrny.
Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.
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