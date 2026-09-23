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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Product in Use Photo Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Product in Use Photo Philips Azur Steam iron GC4425/02

Tento produkt už nie je dostupný

AzurNaparovacia žehlička

GC4425/02

1 Ocenenie

Výkon s precíznosťou

Pre jednoduchšie a plynulejšie žehlenie budete požadovať najlepšiu kombináciu kĺzania a výkonnej pary. Táto žehlička Philips so žehliacou plochou SteamGlide vám zabezpečí to najlepšie z obidvoch oblastí!

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Jednotka v žehlení

Žehlička so super parou a kĺzavosťou

Výkon s precíznosťou

  • Naparovanie 40 g/min;100 g zosil. para

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

  • Automatické bezpečnostné vypnutie

  • 2400 wattov

Veľmi dlhý 3 m kábel na zaistenie maximálneho dosahu

Veľmi dlhý 3 m kábel na zaistenie maximálneho dosahu

Vďaka veľmi dlhej 3 m šnúre vašej žehličky Philips sa môžete jednoducho dostať až ku krajom vašej žehliacej dosky – a dokonca aj ďalej!

Ochranný kryt na jemné tkaniny pre žehlenie jemných materiálov s parou

Ochranný kryt na jemné tkaniny pre žehlenie jemných materiálov s parou

Ochranný kryt na jemné tkaniny umožňuje, aby ste mohli žehliť jemné odevy pri nízkej teplote s maximálnou parou bez toho, aby sa vytvorili lesklé škvrny.

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Obrázok VRS_PBTAWARD66

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