Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Naparovanie 45 g/min;170 g zosil. para
Žehliaca plocha SteamGlide
Ochrana proti vodnému kameňu
2400 wattov
Kontinuálny výstup pary až 45 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Autom. kontrola pary vás zbaví starostí pri vyberaní správneho potrebného množstva pary. Stačí vybrať teplotu pre tkaninu a pustiť sa do žehlenia.
Žehlička má optimálnu hmotnosť, aby ste ňou mohli jednoducho pohybovať po všetkých tkaninách, takže žehlenie už nebude problémom. Žehličku tiež môžete jednoduchšie umiestniť na žehliacu dosku alebo na podstavec.
Ocenenia
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
pajasano
30/09/2019
Česká republika
dobře se s ní pracuje
v pohodě žehlička, lehká, rychle se nahřívá a pracuje
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička
peta606
01/10/2017
Česká republika
Luxusní :-)
Naprosto spokojená, jednoduché ovládání, úžasná špička na detajly... :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička
Pri porovnaní s priemernou naparovacou žehličkou Philips s výkonom 2200 W