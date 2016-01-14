Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Naparovanie 45 g/min;170 g zosil. para
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Ochrana proti vodnému kameňu
2400 wattov
Vďaka 2400 W sa naparovacia žehlička Azur Performer Plus rýchlo zohreje a zaručí vysoký výkon pre fantastické výsledky žehlenia.
Kontinuálny výstup pary až 45 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
docgrom1967
14/01/2016
Česká republika
Overený kupujúci
Vynikající moderní výrobek.
Pohodlné, multifunkční s vynikajícím designem. Je vhodný k použití.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4510/30 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4510/30 Napařovací žehlička