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Tento produkt už nie je dostupný

Azur Performer PlusNaparovacia žehlička

GC4511/40

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie
Naparovacia žehlička Philips Azur Performer spája vysoký výkon a jednoduché použitie. Funkcia Quick Calc Release umožňuje jednoduché odstránenie vodného kameňa a vďaka automatickej kontrole naparovania a žehliacej ploche SteamGlide Plus prináša žehlička dlhotrvajúci výkon pri naparovaní.
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Jednotka v žehlení

S jednoduchým systémom odstránenia vodného kameňa

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie

  • Naparovanie 45 g/min;180 g zosil. para

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 2400 wattov

2400 W na rýchle zahriatie žehličky

2400 W na rýchle zahriatie žehličky

Vďaka 2400 W sa naparovacia žehlička Azur Performer Plus rýchlo zohreje a zaručí vysoký výkon pre fantastické výsledky žehlenia.

Výstup pary až 45 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 45 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 45 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosilnená para až 180 g

Zosilnená para až 180 g

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

22/03/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super

Určitě doporučuji. Doba žehlení se mi o proti minulé žehličce zkrátila o polovinu minimálně. Za mě spokojenost. Jednu výtku ale mám, i když malinkou. Funkce Calc clean podle mě nefunguje tak jak by měla.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička

04/07/2019

Україна

Україна

Ця праска - це сполучення практики та задоволення від прасування

Дана праска досить легка та з оптимальним переліком можливостей та функцій, чудово та легко прасує будь які тканини, має різні режими та регулювання пари, як постійну подачу, так і за необхідності, А також паровий удар. Прасує просто чудово.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска

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