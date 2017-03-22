Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Naparovanie 45 g/min;180 g zosil. para
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Ochrana proti vodnému kameňu
2400 wattov
Vďaka 2400 W sa naparovacia žehlička Azur Performer Plus rýchlo zohreje a zaručí vysoký výkon pre fantastické výsledky žehlenia.
Kontinuálny výstup pary až 45 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
Ocenenia
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Jaňula
22/03/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Super
Určitě doporučuji. Doba žehlení se mi o proti minulé žehličce zkrátila o polovinu minimálně. Za mě spokojenost. Jednu výtku ale mám, i když malinkou. Funkce Calc clean podle mě nefunguje tak jak by měla.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička
aligator85s
04/07/2019
Україна
Ця праска - це сполучення практики та задоволення від прасування
Дана праска досить легка та з оптимальним переліком можливостей та функцій, чудово та легко прасує будь які тканини, має різні режими та регулювання пари, як постійну подачу, так і за необхідності, А також паровий удар. Прасує просто чудово.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска