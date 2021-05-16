Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Napar. 50 g/min; zosilnená para 200 g
Žehliaca plocha T-ionicGlide
Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu
2 600 wattov
2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon.
Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
Ocenenia
4.9
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Hermiona49
16/05/2021
Česká republika
Žehlička
Žehličku Philips mám již spoustu let a pořád dobře žehlí, bez jakékoliv závady.Veliká spokojenost.
Výhody
Dobrá žehlící plocha
Nevýhody
Již se mi začala loupat rukojeť, ale nemá vliv na žehlení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička
iseba
12/06/2016
Česká republika
Výborná žehlička
Jsem s výrobkem velmi spokojená. Díky silnému parnímu rázu se mi výborně žehlí košile. Jen "spoušť" na extra napařování se mi podaří občas zmáčknout nechtěně. Její umístění na spodní straně držadla není dle mého názoru ideální. Jinak velká spokojenost. Povrch žehličky se moc dobře čistí i když se na něj něco nechtěně připálí.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/17 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/17 Napařovací žehlička
ЙОНИ
19/02/2021
България
Overený kupujúci
ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА
ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА, И МОЖЕ ДА СЕ ИЗГЛАДЯТ ДОСТА ДРЕХИ ПРЕДИ ДА СЕ ДОПЪЛВА
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия