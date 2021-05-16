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Tento produkt už nie je dostupný

Azur Performer PlusNaparovacia žehlička

GC4521/87

4.9
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie
Naparovacia žehlička Philips Azur Performer spája vysoký výkon a jednoduché použitie. Vďaka jednoduchej funkcii Quick Calc Release s 5-hviezdičkovým hodnotením, najkĺzavejšej žehliacej ploche T-ionicGlide a automatickému bezpečnostnému vypnutiu vám zaručí optimálne výsledky pri žehlení bez zbytočnej námahy.
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Jednotka v žehlení

S našou zatiaľ najkĺzavejšou žehliacou plochou

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie

  • Napar. 50 g/min; zosilnená para 200 g

  • Žehliaca plocha T-ionicGlide

  • Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu

  • 2 600 wattov

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon.

Výstup pary až 50 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 50 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosiln. para až 200 g

Zosiln. para až 200 g

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

16/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička

Žehličku Philips mám již spoustu let a pořád dobře žehlí, bez jakékoliv závady.Veliká spokojenost.

Výhody

Dobrá žehlící plocha

Nevýhody

Již se mi začala loupat rukojeť, ale nemá vliv na žehlení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička

12/06/2016

Česká republika

Česká republika

Výborná žehlička

Jsem s výrobkem velmi spokojená. Díky silnému parnímu rázu se mi výborně žehlí košile. Jen "spoušť" na extra napařování se mi podaří občas zmáčknout nechtěně. Její umístění na spodní straně držadla není dle mého názoru ideální. Jinak velká spokojenost. Povrch žehličky se moc dobře čistí i když se na něj něco nechtěně připálí.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/17 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/17 Napařovací žehlička

19/02/2021

България

България

Overený kupujúci

ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА

ЧУДЕСНА Е ИМА ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР ЗА ВОДА, И МОЖЕ ДА СЕ ИЗГЛАДЯТ ДОСТА ДРЕХИ ПРЕДИ ДА СЕ ДОПЪЛВА

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/17 Парна ютия

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