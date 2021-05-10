Tento produkt už nie je dostupný
GC4522/00
Jednotka v žehlení
Naparovanie 50 g/min; zosil. para 210 g
Žehliaca plocha T-ionicGlide
Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu
2 600 wattov
2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon.
Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
Ocenenia
4.4
z 5
8
Recenzie
Tereza1234
10/05/2021
Česká republika
Za málo peněz hodně muziky
Žehličku mám již druhým rokem. Dobře se drží, není těžká, díky otvorům na páru až do špičky perfektně vyžehlí prádlo až do nejmenších rohu a švů. Teď už ji nepoužívám každý den, jelikož jsme pořídili sušičku, ale na standardní domácí využívání určitě doporučuji. Navíc má moc příjemný design.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička
Rosa
19/07/2016
Česká republika
Overený kupujúci
Zatím bez chyb
píšu za ženu která chváli. Mužská ruka je větší a tlačitko na parní ráz v rukojeti není to pravé. Pokud žeh. plocha bude stejně kluzná a čistá i po létech tak super
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Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička
Bulochka
31/10/2019
Україна
Ця праска гарно справляється з поставленими задачами
Праска має великий плюс у вигляді функції збору накипу, що втілено у built-in calc container. Жодних слідів накипу на білих сорочках. Це для нас стало вирішальним у виборі при покупці.
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Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска