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Tento produkt už nie je dostupný

Azur Performer PlusNaparovacia žehlička

GC4522/00

4.4
| (8) Recenzie

1 Ocenenie

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie
Naparovacia žehlička Philips Azur Performer spája vysoký výkon a jednoduché použitie. Vďaka jednoduchej funkcii Quick Calc Release s 5-hviezdičkovým hodnotením, najkĺzavejšej žehliacej ploche T-ionicGlide a automatickému bezpečnostnému vypnutiu vám zaručí optimálne výsledky pri žehlení bez zbytočnej námahy.
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Jednotka v žehlení

S našou zatiaľ najkĺzavejšou žehliacou plochou

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie

  • Naparovanie 50 g/min; zosil. para 210 g

  • Žehliaca plocha T-ionicGlide

  • Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu

  • 2 600 wattov

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon.

Výstup pary až 50 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 50 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosilnená para až 210 g

Zosilnená para až 210 g

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.4

z 5

8

Recenzie

4
1

10/05/2021

Česká republika

Česká republika

Za málo peněz hodně muziky

Žehličku mám již druhým rokem. Dobře se drží, není těžká, díky otvorům na páru až do špičky perfektně vyžehlí prádlo až do nejmenších rohu a švů. Teď už ji nepoužívám každý den, jelikož jsme pořídili sušičku, ale na standardní domácí využívání určitě doporučuji. Navíc má moc příjemný design.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička

19/07/2016

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Zatím bez chyb

píšu za ženu která chváli. Mužská ruka je větší a tlačitko na parní ráz v rukojeti není to pravé. Pokud žeh. plocha bude stejně kluzná a čistá i po létech tak super

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička

31/10/2019

Україна

Україна

Ця праска гарно справляється з поставленими задачами

Праска має великий плюс у вигляді функції збору накипу, що втілено у built-in calc container. Жодних слідів накипу на білих сорочках. Це для нас стало вирішальним у виборі при покупці.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска

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