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Tento produkt už nie je dostupný

Azur Performer PlusNaparovacia žehlička

GC4526/87

4.9
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchlejšie*, jednoduchšie a inteligentnejšie
Naparovacia žehlička Philips Azur Performer Plus spája vysoký výkon a jednoduché používanie. Disponuje vstavanou nádobou na vodný kameň na efektívnejšie odstraňovanie vodného kameňa a dlhotrvajúci výkon pri naparovaní, automatickou kontrolou naparovania a žehliacou plochou T-ionicGlide.
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Jednotka v žehlení

Efektívnejšie čistenie vodného kameňa vďaka nádobe na vodný kameň

Rýchlejšie*, jednoduchšie a inteligentnejšie

  • Napar. 50 g/min; zosilnená para 210 g

  • Žehliaca plocha T-ionicGlide

  • Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu

  • 2 600 wattov

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon.

Výstup pary až 50 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 50 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

T-ionicGlide: naša najlepšia žehliaca plocha ocenená 5 hviezdičkami

T-ionicGlide: naša najlepšia žehliaca plocha ocenená 5 hviezdičkami

T-ionicGlide je naša najkĺzavejšia žehliaca plocha s najlepšou odolnosťou voči poškriabaniu a s integrovanou titánovo-oxidovou vrstvou ocenená piatimi hviezdičkami.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička žehlí!

Super žehlička do domácnosti. Po zapojení se žehlička rychle nahřeje.

Výhody

Rychlé nahřívání, napařování

Nevýhody

Nežehlí sama, po vyžehlení se prádlo samo neposkládá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička

08/10/2019

Česká republika

Česká republika

Tato žehlička je nejlepší ze všech.

Žehlím často, proto jsem dlouho hledala tu NEJ žehličku. Našla jsem ji. Kvituji žehlicí plochu T-ionicGlide, způsob odstranění vodního kamene a dobré držení v ruce.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička

03/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná žehlící plocha

Třetí žehlička od Phlilips,u téhle bych vypíchla perfektní žehlící plochu a pro mě příjemnější vyšší váhu.Žehličku mam kratce,cca 14 dní,možná jen váhám u hodnocení nejvyšší teploty.Mám pocit že ten starší typ měl na max.vyšší teplotu,možná je to jen můj pocit,který vzniká při kombinaci jiného typu žehlící plochy a vyššího výstupu páry.Ale i tak jsem spokojená,neměnila bych.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri porovnaní s priemernou naparovacou žehličkou Philips s výkonom 2200 W