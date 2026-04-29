VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Azur Performer Plus Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Azur Performer PlusNaparovacia žehlička

GC4527/00

Azur Performer Plus Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4527/00 - English (US)

  • ZIP súbor, 2.7 MB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Azur Performer Plus Steam iron

  • PDF súbor, 2 MB
  • 16 March 2024

Najčastejšie otázky

Náhradné diely a príslušenstvo

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme