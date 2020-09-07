Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Naparovanie 50 g/min; zosil. para 220 g
Žehliaca plocha T-ionicGlide
Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu
2 600 wattov
Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Autom. kontrola pary vás zbaví starostí pri vyberaní správneho potrebného množstva pary. Stačí vybrať teplotu pre tkaninu a pustiť sa do žehlenia.
Špička žehličky Philips Azur Performer je presná hneď 3 spôsobmi: obsahuje úzky hrot, drážku na gombíky a štíhly dizajn hrotu. Špička Triple Precision Tip vám umožní dostať sa aj do tých najproblematickejších oblastí, napríklad okolo gombíkov alebo medzi záhybmi.
Ocenenia
4.9
z 5
33
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Foxy01
07/09/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Super žehlička
Žehlička má nastavení funkce na materiály a na množství páry, po oblečení dobře klouže a nepoškrábe se ani když se přejede přes knoflíky/zip
Výhody
Nastavení materiálu, nastavení množství páry, žehlící povrch
Nevýhody
Těžší
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička
EMA 7
18/07/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Super žehlička - cena / výkon
Kvalitní žehlící plocha, rychlé zahřátí. Výhodou je samočistící funkce žehlící plochy. Oceňuji úzkou špičku, pro snadnější žehlení košil a podobných kousků. Výhodou je automatické bezpečnostní vypnutí při nečinnosti. Opravdu dobře a lehce žehlí.
Výhody
kvalitní žehlící plocha, rychlé zahřátí, úzká špička, dostatečně dlouhý přívodní kabel s očkem pro snadné vytažení ze zásuvky, dostatečně velká nádobka na vodu - 300 ml, možnost zvolit intenzitu napařován. Opravdu dobře a lehce žehlí, v období 20 let mám již 3 model Philips.
Nevýhody
kolečko na ovládání teploty skryté pod rukojeti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička
30/06/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Žehlení - potěšení
Zakoupeno přímo u philips.cz, naprostá spokojenost jak s obchodem tak s produktem. Žehlička má opravdu vynikajíci kluznou plochu. Systém uvolňování vodního kamene vypadá zajímavě. Design, výkon i kvalita zpracování vynikající. Oproti předchozí žehličce (značka na R) jediná nevýhoda: Zvolený program není vidět když je žehlička postavená na pracovní ploše. Toto bylo vyřešeno otočným indikátorem na čelní straně žehličky.
Výhody
Vynikající kluzná plocha, funkce, design
Nevýhody
Zvolený program není vidět když je žehlička postavená na pracovní ploše.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička
Pri porovnaní s priemernou naparovacou žehličkou Philips s výkonom 2200 W