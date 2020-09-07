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Tento produkt už nie je dostupný

Azur Performer PlusNaparovacia žehlička

GC4527/00

4.9
| (33) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchlejšie*, jednoduchšie a inteligentnejšie
Naparovacia žehlička Philips Azur Performer Plus spája vysoký výkon a jednoduché používanie. Disponuje vstavanou nádobou na vodný kameň na efektívnejšie odstraňovanie vodného kameňa a dlhotrvajúci výkon pri naparovaní, automatickou kontrolou naparovania a žehliacou plochou T-ionicGlide.
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Jednotka v žehlení

Efektívnejšie čistenie vodného kameňa vďaka nádobe na vodný kameň

Rýchlejšie*, jednoduchšie a inteligentnejšie

  • Naparovanie 50 g/min; zosil. para 220 g

  • Žehliaca plocha T-ionicGlide

  • Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu

  • 2 600 wattov

Výstup pary až 50 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 50 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Automatická kontrola pary zaručí nastavenie správnej pary pre každú tkaninu

Automatická kontrola pary zaručí nastavenie správnej pary pre každú tkaninu

Autom. kontrola pary vás zbaví starostí pri vyberaní správneho potrebného množstva pary. Stačí vybrať teplotu pre tkaninu a pustiť sa do žehlenia.

Špička Triple Precision pre optimálne ovládanie a viditeľnosť

Špička Triple Precision pre optimálne ovládanie a viditeľnosť

Špička žehličky Philips Azur Performer je presná hneď 3 spôsobmi: obsahuje úzky hrot, drážku na gombíky a štíhly dizajn hrotu. Špička Triple Precision Tip vám umožní dostať sa aj do tých najproblematickejších oblastí, napríklad okolo gombíkov alebo medzi záhybmi.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

33

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

3
2
1

07/09/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super žehlička

Žehlička má nastavení funkce na materiály a na množství páry, po oblečení dobře klouže a nepoškrábe se ani když se přejede přes knoflíky/zip

Výhody

Nastavení materiálu, nastavení množství páry, žehlící povrch

Nevýhody

Těžší

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička

18/07/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super žehlička - cena / výkon

Kvalitní žehlící plocha, rychlé zahřátí. Výhodou je samočistící funkce žehlící plochy. Oceňuji úzkou špičku, pro snadnější žehlení košil a podobných kousků. Výhodou je automatické bezpečnostní vypnutí při nečinnosti. Opravdu dobře a lehce žehlí.

Výhody

kvalitní žehlící plocha, rychlé zahřátí, úzká špička, dostatečně dlouhý přívodní kabel s očkem pro snadné vytažení ze zásuvky, dostatečně velká nádobka na vodu - 300 ml, možnost zvolit intenzitu napařován. Opravdu dobře a lehce žehlí, v období 20 let mám již 3 model Philips.

Nevýhody

kolečko na ovládání teploty skryté pod rukojeti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička

30/06/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Žehlení - potěšení

Zakoupeno přímo u philips.cz, naprostá spokojenost jak s obchodem tak s produktem. Žehlička má opravdu vynikajíci kluznou plochu. Systém uvolňování vodního kamene vypadá zajímavě. Design, výkon i kvalita zpracování vynikající. Oproti předchozí žehličce (značka na R) jediná nevýhoda: Zvolený program není vidět když je žehlička postavená na pracovní ploše. Toto bylo vyřešeno otočným indikátorem na čelní straně žehličky.

Výhody

Vynikající kluzná plocha, funkce, design

Nevýhody

Zvolený program není vidět když je žehlička postavená na pracovní ploše.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri porovnaní s priemernou naparovacou žehličkou Philips s výkonom 2200 W