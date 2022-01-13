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  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary

AzúrováNaparovacia žehlička

GC4533/30

4.6
| (30) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Garancia výkonnej pary
Vďaka nášmu inovatívnemu dizajnu sa čiastočky vodného kameňa jednoducho rozbijú a automaticky zhromaždia vo vyberateľnej nádobke na vodný kameň. Vodný kameň možno jednoducho vymyť za menej než 15 sekúnd, čo umožňuje neustále dosahovať skvelé výsledky.
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Jednotka v žehlení

S lepším systémom na odst. vodného kameňa Quick Calc Release

Garancia výkonnej pary

  • Kontinuálny výstup pary 45 g/min

  • 190 g zosilnená para

  • Žehliaca plocha SteamGlide

Systém Quick Calc Release zabezpečuje jednoduché čistenie vašej žehličky

Systém Quick Calc Release zabezpečuje jednoduché čistenie vašej žehličky

Systém Quick Calc Release zabezpečuje jednoduché čistenie vašej žehličky a dlhotrvajúci výkon naparovania

Zosilnená para až 190 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para až 190 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché odstránenie nepoddajných záhybov.

2 400 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

2 400 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

30

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

2
1

13/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Funkce žehličky jsou výborné

Se žehličkou jsem spokojena, důležité, že má nádobku na vodní kámen, který se skutečně shromažďuje.

Nevýhody

Malá nevýhoda - je těžší, jak jsem byla zvyklá. A velmi krátká šňůra.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

celková spokojenost

Zakoupila jsem na základě recenze v dTestu a velmi příznivé ceně. Zcela splňuje očekávání, lehce se s ni manipuluje, dobře se doplňuje voda, výborně padne do ruky a snadné čištění.

Výhody

nádržka na zadržování vodního kamene

Nevýhody

nic jsem nenašla

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4532/20 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4532/20 Parní žehlička

22/11/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek dobře klouže

Líbí se mi kluznost a taky jednoduchost ovládání. Žehlí skoro sama :D

Výhody

Lehce žehlí

Nevýhody

Zatím jsem na žádné nepřišla

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička

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