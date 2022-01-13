Jednotka v žehlení
Kontinuálny výstup pary 45 g/min
Parný ráz 200 g
Žehliaca plocha SteamGlide
Systém Quick Calc Release zabezpečuje jednoduché čistenie vašej žehličky a dlhotrvajúci výkon naparovania
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché odstránenie nepoddajných záhybov.
Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo
Ocenenia
4.6
z 5
30
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Svačinová
13/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Funkce žehličky jsou výborné
Se žehličkou jsem spokojena, důležité, že má nádobku na vodní kámen, který se skutečně shromažďuje.
Nevýhody
Malá nevýhoda - je těžší, jak jsem byla zvyklá. A velmi krátká šňůra.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička
sardynka
05/05/2021
Česká republika
celková spokojenost
Zakoupila jsem na základě recenze v dTestu a velmi příznivé ceně. Zcela splňuje očekávání, lehce se s ni manipuluje, dobře se doplňuje voda, výborně padne do ruky a snadné čištění.
Výhody
nádržka na zadržování vodního kamene
Nevýhody
nic jsem nenašla
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4532/20 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4532/20 Parní žehlička
Lada1712
22/11/2020
Česká republika
Výrobek dobře klouže
Líbí se mi kluznost a taky jednoduchost ovládání. Žehlí skoro sama :D
Výhody
Lehce žehlí
Nevýhody
Zatím jsem na žádné nepřišla
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička