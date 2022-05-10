Jednotka v žehlení
Kontinuálny výstup pary 50 g/min
210 g zosilnená para
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.
Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo
Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Ocenenia
4.8
z 5
28
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Bína24
10/05/2022
Česká republika
Výkonná žehlička s výbornou funkcí odvápnění
Žehlička má velkou plochu, která krásně snadno jezdí po oblečení, nikde nedělá žádné záhyby. Rychle se nahřívá, dostatečně napařuje. Kabel dostatečně dlouhý. Oceňuji nádobku na odvápnění, snadná manipulace. Zatím jsem ještě všechny funkce nestihla vyzkoušet, mám ji krátce, ale za tu dobu jsem zatím nenašla žádné negativum.
Výhody
Poměr cena/výkon
Nevýhody
Zatím žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Blazenka77
05/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
spokojenost
S výrobkem jsem maximálně spokojena, Plocha skvěle klouže po prádle, je jedno jaký materiál, vždy si s ním poradí. Napařuje senzačně a rychle se nahřeje.. Absolutní top je snadné čistění od vodního kamene. Nemám žádné výhrady.
Výhody
snadné čistění
Nevýhody
nejsou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Danamazan
02/07/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Žehlička
Žehlička je super, byla jsem zvědavá na naparovani a hned vyzkoušela krásné mě vyzehlila zmuchlany povlečení. Trochu těžší ale já jsem zvykla a vyhovuje mě to že žehlička krásné padne do ruky. Ovládání je jednoduchý a vychytávka je odvapnovac, my máme hodně tvrdou vodu takže jsem za tuhle vychytávku rada.
Výhody
Naparovani,možnost odvapnovani a snadné čištění, zúžení pro žehlení kolem knoflíků atd.
Nevýhody
Zatím žádný, jen někomu může vadit že je těžší
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička