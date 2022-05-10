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  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary

AzúrováNaparovacia žehlička

GC4543/30

4.8
| (28) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Garancia výkonnej pary
Vďaka nášmu inovatívnemu dizajnu sa čiastočky vodného kameňa jednoducho rozbijú a automaticky zhromaždia vo vyberateľnej nádobke na vodný kameň. Vodný kameň možno jednoducho vymyť za menej než 15 sekúnd, čo umožňuje neustále dosahovať skvelé výsledky.
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Jednotka v žehlení

S lepším systémom na odst. vodného kameňa Quick Calc Release

Garancia výkonnej pary

  • Kontinuálny výstup pary 50 g/min

  • 210 g zosilnená para

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

Zosilnená para až 210 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.

2500 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo

Výstup pary až 50 g/min na najlepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 50 g/min na najlepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

28

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

3
1

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Výkonná žehlička s výbornou funkcí odvápnění

Žehlička má velkou plochu, která krásně snadno jezdí po oblečení, nikde nedělá žádné záhyby. Rychle se nahřívá, dostatečně napařuje. Kabel dostatečně dlouhý. Oceňuji nádobku na odvápnění, snadná manipulace. Zatím jsem ještě všechny funkce nestihla vyzkoušet, mám ji krátce, ale za tu dobu jsem zatím nenašla žádné negativum.

Výhody

Poměr cena/výkon

Nevýhody

Zatím žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

05/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

spokojenost

S výrobkem jsem maximálně spokojena, Plocha skvěle klouže po prádle, je jedno jaký materiál, vždy si s ním poradí. Napařuje senzačně a rychle se nahřeje.. Absolutní top je snadné čistění od vodního kamene. Nemám žádné výhrady.

Výhody

snadné čistění

Nevýhody

nejsou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

02/07/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička

Žehlička je super, byla jsem zvědavá na naparovani a hned vyzkoušela krásné mě vyzehlila zmuchlany povlečení. Trochu těžší ale já jsem zvykla a vyhovuje mě to že žehlička krásné padne do ruky. Ovládání je jednoduchý a vychytávka je odvapnovac, my máme hodně tvrdou vodu takže jsem za tuhle vychytávku rada.

Výhody

Naparovani,možnost odvapnovani a snadné čištění, zúžení pro žehlení kolem knoflíků atd.

Nevýhody

Zatím žádný, jen někomu může vadit že je těžší

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

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