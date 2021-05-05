Jednotka v žehlení
Kontinuálny výstup pary 50 g/min
220 g zosilnená para
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.
Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo
Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Ocenenia
4.3
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Táňa72
05/05/2021
Česká republika
Velmi příjemné žehlení.
Žehličku jsem vybrala na doporučení kamarádky,jsem velmi spojená s výkonem,funkcemi a hlavně žehlicí plochou a taky má hezkou barvu.Výborně žehlí,koupila jsem tu samou své dceři jako dárek.Za obě velká spokojenost.
Výhody
Výkon,funkce a cena.
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička
Evita574
14/04/2021
Česká republika
Žehličku doporučuji
Zatím jsem žehličku vyzkoušela jen jednou na jednohodinové žehlení. Tíha žehličky mi nepřijde nijak závratná. Celkově je žehlička super. Žehlící stupně bohatě stačí. Otočný kabel je takové příjemné malé plus. Co mi moc nevyhovuje je, že není poznat jak moc plná je nádržka na vodu. Opravdu se musí plnit odměrkou, aby se nádržka nepřeplnila. I přes to, že má nádržka 300 ml. musela jsem 4x do hodiny doplňovat.
Výhody
odnímatelná "nádržka" na vodní kámen, otočný kabel,
Nevýhody
"neprůhlednost" materiálu - nelze poznat úroveň naplnění nádržky na vodu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička
Vlaska
05/01/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Vyrobek doporucuji
s vyrobkem se mi dobre pracuje, ma velkou zehlici plochu a pekne klouze po obleceni
Výhody
Velka zehlici plocha, ktera perfektne jezdi po obleceni, dostatecna nadrzka na vodu
Nevýhody
váha
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička