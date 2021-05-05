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  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
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  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary

AzurNaparovacia žehlička

GC4554/40

4.3
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Garancia výkonnej pary
Vďaka nášmu inovatívnemu dizajnu sa čiastočky vodného kameňa jednoducho rozbijú a automaticky zhromaždia vo vyberateľnej nádobke na vodný kameň. Vodný kameň možno jednoducho vymyť za menej než 15 sekúnd, čo umožňuje neustále dosahovať skvelé výsledky.
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Jednotka v žehlení

S vylepšeným systémom na odstránenie vodného kameňa Quick Calc Release

Garancia výkonnej pary

  • Kontinuálny výstup pary 50 g/min

  • 220 g zosilnená para

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

Parný ráz až 220 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Parný ráz až 220 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.

2500 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo

Výstup pary až 50 g/min na najlepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 50 g/min na najlepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Velmi příjemné žehlení.

Žehličku jsem vybrala na doporučení kamarádky,jsem velmi spojená s výkonem,funkcemi a hlavně žehlicí plochou a taky má hezkou barvu.Výborně žehlí,koupila jsem tu samou své dceři jako dárek.Za obě velká spokojenost.

Výhody

Výkon,funkce a cena.

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička

14/04/2021

Česká republika

Česká republika

Žehličku doporučuji

Zatím jsem žehličku vyzkoušela jen jednou na jednohodinové žehlení. Tíha žehličky mi nepřijde nijak závratná. Celkově je žehlička super. Žehlící stupně bohatě stačí. Otočný kabel je takové příjemné malé plus. Co mi moc nevyhovuje je, že není poznat jak moc plná je nádržka na vodu. Opravdu se musí plnit odměrkou, aby se nádržka nepřeplnila. I přes to, že má nádržka 300 ml. musela jsem 4x do hodiny doplňovat.

Výhody

odnímatelná "nádržka" na vodní kámen, otočný kabel,

Nevýhody

"neprůhlednost" materiálu - nelze poznat úroveň naplnění nádržky na vodu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička

05/01/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vyrobek doporucuji

s vyrobkem se mi dobre pracuje, ma velkou zehlici plochu a pekne klouze po obleceni

Výhody

Velka zehlici plocha, ktera perfektne jezdi po obleceni, dostatecna nadrzka na vodu

Nevýhody

váha

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička

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