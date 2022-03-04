Jednotka v žehlení
Kontinuálny výstup pary 50 g/min
Parný ráz 220 g
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.
Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo
Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Ocenenia
4.8
z 5
23
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Zehlicka76
04/03/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Max spokojenost
Namam co vytknout. Vse funguje tak jak ma. Doporucuji vsem.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4556/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4556/20 Napařovací žehlička
Hrs1
04/02/2024
Україна
Праска як праска
Вау ефекту немає, попередня Філіпс 3320 була якісніша хоч і менше споживала по потужності. Виробник Індонезія, попередня була Сінгапур.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4556/20 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4556/20 Парова праска
Жана 2022
07/09/2022
България
Overený kupujúci
Продуктът има чудесни характеристики !
Харесва ми , че е удобна, лека, не залепва , има регулация на температурата на гладене и на парата. Широк отвор за вода, контейнерче за котлен камък , шнура за ел. захранването не пречи на процеса на гладене. Препоръчвам горещо на всички.
Výhody
Удобна, лека, регулация на пара и температура.
Nevýhody
Няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4556/20 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4556/20 Парна ютия