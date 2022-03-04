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Všetky rady

  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary

AzúrováNaparovacia žehlička

GC4556/20

4.8
| (23) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Garancia výkonnej pary
Vďaka nášmu inovatívnemu dizajnu sa čiastočky vodného kameňa jednoducho rozbijú a automaticky zhromaždia vo vyberateľnej nádobke na vodný kameň. Vodný kameň možno jednoducho vymyť za menej než 15 sekúnd, čo umožňuje neustále dosahovať skvelé výsledky.
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Jednotka v žehlení

S lepším systémom na odst. vodného kameňa Quick Calc Release

Garancia výkonnej pary

  • Kontinuálny výstup pary 50 g/min

  • Parný ráz 220 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

Parný ráz až 220 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Parný ráz až 220 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.

2500 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo

Výstup pary až 50 g/min na najlepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 50 g/min na najlepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

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Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

23

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

04/03/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Max spokojenost

Namam co vytknout. Vse funguje tak jak ma. Doporucuji vsem.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4556/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azurová GC4556/20 Napařovací žehlička

04/02/2024

Україна

Україна

Праска як праска

Вау ефекту немає, попередня Філіпс 3320 була якісніша хоч і менше споживала по потужності. Виробник Індонезія, попередня була Сінгапур.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4556/20 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4556/20 Парова праска

07/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Продуктът има чудесни характеристики !

Харесва ми , че е удобна, лека, не залепва , има регулация на температурата на гладене и на парата. Широк отвор за вода, контейнерче за котлен камък , шнура за ел. захранването не пречи на процеса на гладене. Препоръчвам горещо на всички.

Výhody

Удобна, лека, регулация на пара и температура.

Nevýhody

Няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4556/20 Парна ютия

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4556/20 Парна ютия

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