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  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary

AzúrováNaparovacia žehlička

GC4563/30

4.5
| (38) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Garancia výkonnej pary
Vďaka nášmu inovatívnemu dizajnu sa čiastočky vodného kameňa jednoducho rozbijú a automaticky zhromaždia vo vyberateľnej nádobke na vodný kameň. Vodný kameň možno jednoducho vymyť za menej než 15 sekúnd, čo umožňuje neustále dosahovať skvelé výsledky.
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Jednotka v žehlení

S lepším systémom na odst. vodného kameňa Quick Calc Release

Garancia výkonnej pary

  • Kontinuálny výstup pary 50 g/min

  • Parný ráz 230 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide Advanced

Parný ráz až 230 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Parný ráz až 230 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.

2 600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

2 600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo

Výstup pary až 50 g/min na najlepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 50 g/min na najlepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.5

z 5

38

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

2

28/06/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička, kterou ocení každý, kdo často žehlí

Už cca 15 let používám žehličky Philips a tato opět nezklamala… Má nejen pěkný dizajn a barvu, ale také je lehká, dobře se drží a naprosto skvělou žehlící plochu.

Výhody

Žehlící plocha

Nevýhody

Mě by vyhovovala delší a jiný typ šňůry, ale je to detail

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4563/30 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4563/30 Parní žehlička

28/06/2021

Česká republika

Česká republika

Rychle se nahřeje a krásně vyžehlí

Napařovací žehlička Azur GC4563/30 se nahřeje rychlostí blesku a velmi kvalitně vyžehlí všechny druhy prádla. Je sice trošku těžší, ale to ničemu nevadí. Spíš naopak, díky své větší váze prádlo více zatíží a tím pádem i mnohem lépe vyžehlí, než lehčí žehličky. Tato žehlička žehlí skoro sama. Hravě si poradí s každým záhybem a každou plochu zanechá krásně hladkou. Navíc má moc krásný design a barvu. Vypada opravdu elegentně. Z žehličky navíc nikde neteče voda a prádlo nenechává nikde navlhlé. Návod na použití je srozumitelný a použití jednoduché. Voda se do nádržky nalévá bez problémů. Skvělou vychytávkou u této žehličky je snadno vyjímatelný čistící uzávěr se zbytky zvápenatělých částic.Tato žehlička určitě předčila má očekávání a jsem s ní moc spokojená.

Výhody

Rychlé nahřátí, čistící uzávěr, krásně žehlí

Nevýhody

Váha žehličky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4563/30 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4563/30 Parní žehlička

28/06/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělá žehlička

Hodnocení 5 z 5 hvězdiček dávám proto, protože si to tato žehlička opravdu zaslouží. Muže se v klidu rovnat žehličkám na profesionální úrovni. Měla si ji možnost vyzkoušet má maminka, která pracuje v prádelně a byla nadšená. Díky tomu, že je trochu těžší, nemusí se na ní vůbec tlačit. Dlouhý kabel také super. Ale co je největší paráda je rychle čištění žehličky od usazenin vodního kamen. Jen vyndáte nádobku, vypláchnete a znovu nandáte.

Výhody

Rychlé nahřátá pro používání, krásný vzhled, dlouhý kabel, jednoduché a rychlé čištění usazenin, špičkou žehličky vyžehlíte každý kousek oblečení

Nevýhody

Trochu těžší ale zas nemusíte na žehličku tlačit :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4563/30 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4563/30 Parní žehlička

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