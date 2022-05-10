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Všetky rady

  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary

AzurNaparovacia žehlička

GC4564/20

4.7
| (84) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Garancia výkonnej pary
Vďaka nášmu inovatívnemu dizajnu sa čiastočky vodného kameňa jednoducho rozbijú a automaticky zhromaždia vo vyberateľnej nádobke na vodný kameň. Vodný kameň možno jednoducho vymyť za menej než 15 sekúnd, čo umožňuje neustále dosahovať skvelé výsledky.
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Jednotka v žehlení

S vylepšeným systémom na odstránenie vodného kameňa Quick Calc Release

Garancia výkonnej pary

  • Kontinuálny výstup pary 50 g/min

  • Zosilnená para 240 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide Advanced

Zosilnená para až 240 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para až 240 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché odstránenie nepoddajných záhybov.

2 600 W pre rýchle zahriatie a vysoký výkon

2 600 W pre rýchle zahriatie a vysoký výkon

Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo

Výstup pary až 50 g/min pre najlepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 50 g/min pre najlepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

84

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

2

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá žehlička

Žehlička má všechny funkce ,které jsem požadovala -odvápňování ,automatické vypnutí, automatické čištění, páru, snadný skluz.Žehlení s ní je radost. Určitě doporučuji.

Výhody

Snadno se s ni žehlí, lehce se čistí , má skvělý a dostatečný parní naráz

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4564/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4564/20 Napařovací žehlička

16/03/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Žehlička super

Je to už několikátá žehlička Philips a jako vždy jsem maximálně spokojen. Krásně vyvážená, s kvalitní žehlici plochou.

Výhody

Automatické vypnutí, tvar žehlici plochy

Nevýhody

Nevím o nich

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4564/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4564/20 Napařovací žehlička

08/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skutečný vítěz

Žehlička má úžasnou žehlící plochu, klouže krásně po jakékoli látce, perfektně vyžehlí, výborně se mi s ní manipuluje i přes poněkud vyšší váhu. Možná ale právě proto tak dobře žehlí. Plnící otvor na vodu je dostatečně velký, množství páry překvapivé. S výrobkem jsem maximálně spokojená.

Výhody

Velký plnící otvor na vodu, množství páry, luxusní žehlící plochs

Nevýhody

Vyšší hmotnost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4564/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4564/20 Napařovací žehlička

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky