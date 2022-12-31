Tento produkt už nie je dostupný
GC4621/02
Jednotka v žehlení
Automatické vypínanie
Elektronické bezpečnostné vypnutie automaticky žehličku vypne, ak ostane dlhšiu dobu bez dozoru alebo sa prevráti.
Komfortná rukoväť tejto žehličky Philips vám poskytne pohodlie aj počas dlhšieho žehlenia.
Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku žehliacej plochy so špeciálne predĺženými otvormi na paru na dosiahnutie prístupu aj do tých najmenších a najťažšie prístupných oblastí a tie najlepšie výsledky žehlenia.
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