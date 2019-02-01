Tento produkt už nie je dostupný
Jednoducho vyrovná záhyby na bavlne i ľane
Vďaka funkcii DeepSteam odstránite aj tie najnepoddajnejšie záhyby. Táto výkonná naparovacia žehlička vytvára o 50% menšie čiastočky pary, ktoré preniknú hlboko do nepoddajných tkanín ako bavlna a ľan, takže s ľahkosťou dosiahnete tie najlepšie výsledky!
Jednotka v žehlení
Ionizovaná para Deepsteam
Proces ionizácie vytvára menšie čiastočky pary, ktoré sa dostanú hlbšie do tkaniny. To znamená, že aj najnepoddajnejšie záhyby sa dajú jednoducho vyžehliť.
Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, dokonale hladko sa kĺže a ľahko čistí.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Alia
01/02/2019
România
Excelent
Cu fierul de calcat Philips Azur Ionic GC4630 calcatul devine placut, termostatul te ajuta sa alegi temperatura in functie de tipul materialului si nu dai gres, ai optiunea de a calca cu aburi sau fara, iar calcatul rufelor este impecabil. Ceea ce imi place mie calitativ fata de alte tipuri este varful fierului care este putin rotunjit si nu se impiedica in pliurile respectivei hainute (manseta, butoniera), iar talpa fierului de calcat este de inox si se curata usor, cu un servetel umed. Il recomand cu drag.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur