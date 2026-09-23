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GC4641/02
Jednoducho vyrovná záhyby na bavlne i ľane
Vďaka funkcii DeepSteam odstránite aj tie najnepoddajnejšie záhyby. Táto výkonná naparovacia žehlička vytvára o 50% menšie čiastočky pary, ktoré preniknú hlboko do nepoddajných tkanín ako bavlna a ľan, takže s ľahkosťou dosiahnete tie najlepšie výsledky!
Jednotka v žehlení
Ionizovaná para Deepsteam
Proces ionizácie vytvára menšie čiastočky pary, ktoré sa dostanú hlbšie do tkaniny. To znamená, že aj najnepoddajnejšie záhyby sa dajú jednoducho vyžehliť.
Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, dokonale hladko sa kĺže a ľahko čistí.
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