Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
3 m šnúra
Najlepšie výsledky dosiahnete so žehliacou plochou, ktorá má optimálne vyvážené kĺzanie a vyhladzovanie. Toto vám ponúka SteamGlide PLUS so zónami ľahkého kĺzania a dokonalého vyhladenia.
2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.
Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Ocenenia
3.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
sertoriusz
09/09/2014
Polska
Zwykłe żelazko
Niezłe żelazko. Szybko się nagrzewa, dobrze prasuje, mocny wyrzut pary, proste odkamienianie. Na minus (i to duży): słabe wykończenie, po dwóch latach używania wytarła się dziura na uchwycie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4710 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4710 Żelazko parowe