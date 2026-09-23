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  • Jednoducho vyrovná záhyby na bavlne i ľane
  • Jednoducho vyrovná záhyby na bavlne i ľane

Tento produkt už nie je dostupný

Azur IonicNaparovacia žehlička

GC4730/02

1 Ocenenie

Jednoducho vyrovná záhyby na bavlne i ľane

Vďaka funkcii DeepSteam odstránite aj tie najnepoddajnejšie záhyby. Táto výkonná naparovacia žehlička vytvára o 50% menšie čiastočky pary, ktoré preniknú hlboko do nepoddajných tkanín ako bavlna a ľan, takže s ľahkosťou dosiahnete tie najlepšie výsledky!

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Jednotka v žehlení

Výkonné žehlenie s funkciou Ionic DeepSteam

Jednoducho vyrovná záhyby na bavlne i ľane

  • Ionizovaná para Deepsteam

O 50 % menšie častice pary preniknú hlboko do odolných záhybov

O 50 % menšie častice pary preniknú hlboko do odolných záhybov

Proces ionizácie vytvára menšie čiastočky pary, ktoré sa dostanú hlbšie do tkaniny. To znamená, že aj najnepoddajnejšie záhyby sa dajú jednoducho vyžehliť.

Dokonale vyvážené kĺzanie a vyhladenie

Dokonale vyvážené kĺzanie a vyhladenie

Najlepšie výsledky dosiahnete so žehliacou plochou, ktorá má optimálne vyvážené kĺzanie a vyhladzovanie. Toto vám ponúka SteamGlide PLUS so zónami ľahkého kĺzania a dokonalého vyhladenia.

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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