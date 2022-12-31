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GC4850/02
Jednotka v žehlení
Naparovanie 50 g/min, 180 g zosilnená para
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Automatické bezpečnostné vypnutie
2 600 wattov
Funkcia automatického bezpečnostného vypnutia automaticky vypne spotrebič, ak sa nepoužíva niekoľko minút, čím sa tiež šetrí energia.
Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.
Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku žehliacej plochy so špeciálne predĺženými otvormi na paru na dosiahnutie prístupu aj do tých najmenších a najťažšie prístupných oblastí a tie najlepšie výsledky žehlenia.
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