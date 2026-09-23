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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02

Tento produkt už nie je dostupný

AzurNaparovacia žehlička

GC4851/02

1 Ocenenie

Stvorené pre dokonalosť

Táto nová žehlička Philips Azur má optimálny dizajn a hmotnosť na jednoduché prechádzanie žehličkou po oblečení, a to aj na ťažko dostupných miestach. Spolu s výkonným naparovaním poskytuje všetko, čo potrebujete na dosiahnutie dokonalých výsledkov.

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Jednotka v žehlení

Žehlička s výkonným naparovaním

Stvorené pre dokonalosť

  • Naparovanie 50 g/min;180 g zosil. para

  • Žehliaca plocha SteamGlide

  • Automatické bezpečnostné vypnutie

  • 2600 wattov

Naparovacia špička umožňuje naparovanie v ťažko dostupných miestach

Naparovacia špička umožňuje naparovanie v ťažko dostupných miestach

Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku žehliacej plochy so špeciálne predĺženými otvormi na paru na dosiahnutie prístupu aj do tých najmenších a najťažšie prístupných oblastí a tie najlepšie výsledky žehlenia.

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, hladko sa kĺže a ľahko čistí.

Optimálny dizajn umožňuje jednoduché manévrovanie žehličkou po oblečení

Optimálny dizajn umožňuje jednoduché manévrovanie žehličkou po oblečení

Táto naparovacia žehlička Philips je navrhnutá tak, aby manévrovanie po oblečení bolo jednoduché a umožňuje dosiahnuť aj na tie najneprístupnejšie miesta.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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