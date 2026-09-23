Tento produkt už nie je dostupný
GC4851/02
Stvorené pre dokonalosť
Táto nová žehlička Philips Azur má optimálny dizajn a hmotnosť na jednoduché prechádzanie žehličkou po oblečení, a to aj na ťažko dostupných miestach. Spolu s výkonným naparovaním poskytuje všetko, čo potrebujete na dosiahnutie dokonalých výsledkov.
Jednotka v žehlení
Naparovanie 50 g/min;180 g zosil. para
Žehliaca plocha SteamGlide
Automatické bezpečnostné vypnutie
2600 wattov
Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku žehliacej plochy so špeciálne predĺženými otvormi na paru na dosiahnutie prístupu aj do tých najmenších a najťažšie prístupných oblastí a tie najlepšie výsledky žehlenia.
Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, hladko sa kĺže a ľahko čistí.
Táto naparovacia žehlička Philips je navrhnutá tak, aby manévrovanie po oblečení bolo jednoduché a umožňuje dosiahnuť aj na tie najneprístupnejšie miesta.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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