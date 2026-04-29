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Azur Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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AzurNaparovacia žehlička

GC4860/37

Azur Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4860/37 - English (US)

  • PDF súbor, 25.4 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF súbor, 6.5 MB
  • 12 March 2024

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