Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Napar. 50 g/min; zosilnená para 200 g
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Automat. bezpečnostné vypnutie žehličky
2400 wattov
Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku žehliacej plochy so špeciálne predĺženými otvormi na paru na dosiahnutie prístupu aj do tých najmenších a najťažšie prístupných oblastí a tie najlepšie výsledky žehlenia.
Táto naparovacia žehlička Philips je navrhnutá tak, aby manévrovanie po oblečení bolo jednoduché a umožňuje dosiahnuť aj na tie najneprístupnejšie miesta.
Žehlička má optimálnu hmotnosť 1,6 kg, takže sa dá jednoducho a rýchlo položiť na dosku a zasa späť na svoj podstavec.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Ivoo
12/12/2015
Česká republika
velmi dobré vlastnosti
velice snadné ovládání, dobrá do ruky, váha usnadňuje používání
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4860/37 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4860/37 Napařovací žehlička