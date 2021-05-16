Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Napar. 50 g/min; zosilnená para 200 g
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Automatické bezpečnostné vypnutie
2 600 wattov
Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku žehliacej plochy so špeciálne predĺženými otvormi na paru na dosiahnutie prístupu aj do tých najmenších a najťažšie prístupných oblastí a tie najlepšie výsledky žehlenia.
Táto naparovacia žehlička Philips je navrhnutá tak, aby manévrovanie po oblečení bolo jednoduché a umožňuje dosiahnuť aj na tie najneprístupnejšie miesta.
Žehlička má optimálnu hmotnosť 1,6 kg, takže sa dá jednoducho a rýchlo položiť na dosku a zasa späť na svoj podstavec.
Ocenenia
4.3
z 5
16
Recenzie
87%
Odporúča tento produkt
Flue01
16/05/2021
Česká republika
Špičková žehlička
Jedná se o špičkový produkt, který i po několika letech stále funguje tak jak má bez jakýchkoliv problémů. Parametry plně odpovídají tomu, co je napsáno v popisu.
Výhody
Rychlé zahřátí na požadovanou teplotu, ergonomické držení
Nevýhody
nic
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4870/02 Steam iron
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4870/02 Steam iron
Houska
06/05/2021
Česká republika
Skvělá. Lehká žehlička
Žehlička je skvělá, lehká do ruky. Funguje výborně
Výhody
Lehká, ideální programy
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4870/02 Steam iron
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4870/02 Steam iron
Mata87
04/05/2021
Česká republika
Top zehlicka
Tuto žehličku mám cca 10let a stale je perfektni! Je trochu tezsi do ruky, ale zato nemusíte na zehlicku tolik tlacit. Velmi doporučuji.
Výhody
Tlacitko na paru, ktera jde vice do hloubky, perfektni na jeansy.
Nevýhody
Vetsi hmotnost.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4870/02 Steam iron
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4870/02 Steam iron