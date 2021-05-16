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        Tento produkt už nie je dostupný

        AzúrováNaparovacia žehlička

        GC4870/02

        4.3
        | (16) Recenzie | 87% Odporúča tento produkt

        1 Ocenenie

        Stvorené pre dokonalosť
        Táto nová naparovacia žehlička Philips Azur je vybavená jedinečnou funkciou vytvárania ionizovanej pary Deepsteam, ktorá umožňuje dosahovať tie najlepšie výsledky aj na odolných záhyboch pri látkach ako bavlna a ľan. Táto žehlička je vďaka svojej optimalizovanej hmotnosti a dizajnu ako stvorená pre dokonalé výsledky.
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        Jednotka v žehlení

        Žehlička s ionizovanou parou Deepsteam

        Stvorené pre dokonalosť

        • Napar. 50 g/min; zosilnená para 200 g

        • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

        • Automatické bezpečnostné vypnutie

        • 2 600 wattov

        Naparovacia špička umožňuje naparovanie v ťažko dostupných miestach

        Naparovacia špička umožňuje naparovanie v ťažko dostupných miestach

        Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku žehliacej plochy so špeciálne predĺženými otvormi na paru na dosiahnutie prístupu aj do tých najmenších a najťažšie prístupných oblastí a tie najlepšie výsledky žehlenia.

        Optimálny dizajn umožňuje jednoduché manévrovanie žehličkou po oblečení

        Optimálny dizajn umožňuje jednoduché manévrovanie žehličkou po oblečení

        Táto naparovacia žehlička Philips je navrhnutá tak, aby manévrovanie po oblečení bolo jednoduché a umožňuje dosiahnuť aj na tie najneprístupnejšie miesta.

        Nízka hmotnosť umožňujúca jednoduché presúvanie žehličky na dosku a z dosky

        Nízka hmotnosť umožňujúca jednoduché presúvanie žehličky na dosku a z dosky

        Žehlička má optimálnu hmotnosť 1,6 kg, takže sa dá jednoducho a rýchlo položiť na dosku a zasa späť na svoj podstavec.

        Technické špecifikácie

        Získajte podporu pre tento produkt

        Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

        Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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        Ocenenia

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        Hodnotenie

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        4.3

        z 5

        16

        Recenzie

        87%

        Odporúča tento produkt

        2

        16/05/2021

        Česká republika

        Česká republika

        Špičková žehlička

        Jedná se o špičkový produkt, který i po několika letech stále funguje tak jak má bez jakýchkoliv problémů. Parametry plně odpovídají tomu, co je napsáno v popisu.

        Výhody

        Rychlé zahřátí na požadovanou teplotu, ergonomické držení

        Nevýhody

        nic

        Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4870/02 Steam iron

        Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4870/02 Steam iron

        06/05/2021

        Česká republika

        Česká republika

        Skvělá. Lehká žehlička

        Žehlička je skvělá, lehká do ruky. Funguje výborně

        Výhody

        Lehká, ideální programy

        Nevýhody

        Žádné

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4870/02 Steam iron

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4870/02 Steam iron

        04/05/2021

        Česká republika

        Česká republika

        Top zehlicka

        Tuto žehličku mám cca 10let a stale je perfektni! Je trochu tezsi do ruky, ale zato nemusíte na zehlicku tolik tlacit. Velmi doporučuji.

        Výhody

        Tlacitko na paru, ktera jde vice do hloubky, perfektni na jeansy.

        Nevýhody

        Vetsi hmotnost.

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4870/02 Steam iron

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4870/02 Steam iron

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