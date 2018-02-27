Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Napar. 50 g/min; zosilnená para 210 g
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Automatické bezpečnostné vypnutie
2600 wattov
Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku žehliacej plochy so špeciálne predĺženými otvormi na paru na dosiahnutie prístupu aj do tých najmenších a najťažšie prístupných oblastí a tie najlepšie výsledky žehlenia.
Táto naparovacia žehlička Philips je navrhnutá tak, aby manévrovanie po oblečení bolo jednoduché a umožňuje dosiahnuť aj na tie najneprístupnejšie miesta.
Žehlička má optimálnu hmotnosť 1,6 kg, takže sa dá jednoducho a rýchlo položiť na dosku a zasa späť na svoj podstavec.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Vanadese
27/02/2018
Polska
Świetne żelazko - polecam ten model lub nowszy
Zawsze używałam żelazek firmy Philips. Poprzednie moje żelazko było również modelem Azur - chciałam kupić identyczne, ale nie było już go w sprzedaży, więc kupiłam to. Jest tak samo fajne, jak poprzednie. W tamtym po 4 czy 5 latach użytkowania i lania niefiltrowanej wody kamień zapchał przepusty pary i żelazko mi wybuchło, poszły iskry itp. przy prasowaniu. Do tego używam więc wody destylowanej i wydaje mi się, że jest bardziej wydajne, jeśli chodzi o parę. Jest to ciężkie żelazko - nie ma się co oszukiwać - ale jestem przyzwyczajona, więc mi to nie przeszkadza. Szybko się nagrzewa, wyłącza się jak dłużej nie prasuję, świetnie rozprasowuje len dzięki dużemu wyrzutowi pary.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4872/60 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4872/60 Żelazko parowe