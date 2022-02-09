Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
2800 W
50 g/min; 210 g zosilnená para
Žehliaca plocha T-ionicGlide
Auto bezp. vyp. + ochr. proti v. kameňu
Mimoriadnych 2800 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon.
Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Vďaka prepracovanej jemnej rukoväti navrchu naparovacej žehličky sa žehlenie stáva ešte pohodlnejším.
Ocenenia
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Kasenka
09/02/2022
Česká republika
žehlička, která si pořadí s horou prádla
Vynikající napakovali žehlička. Výkonná, jednoduchá údržba, lehká.
Výhody
Lehká, snadno se s ní manipuluje, bezudrzbová
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička
Puzzlik
27/02/2019
Česká republika
Výborná žehlička
Jako vždy úžasný produkt od Philips, nikdy jsem nebyla zklamaná
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička
Khekina
26/01/2019
Česká republika
S produktem jsem spokojena
Výrobek jsem pečlivě vybírala, aby vyhovoval. Bohužel mě zklamala jeho váha, je docela těžká. Dále mě překvapuje, že se žehlička začne nahřívat hned po zapojení do zásuvky a ne až po zapnutí / určení teploty kolečkem. Jinak jsem s žehličkou spokojená.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička