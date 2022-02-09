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  • Vždy dokonalý výkon
  • Vždy dokonalý výkon
  • Vždy dokonalý výkon
  • Vždy dokonalý výkon
  • Vždy dokonalý výkon
  • Vždy dokonalý výkon
  • Vždy dokonalý výkon
  • Vždy dokonalý výkon
  • Vždy dokonalý výkon
  • Vždy dokonalý výkon
  • Vždy dokonalý výkon
  • Vždy dokonalý výkon
  • Vždy dokonalý výkon
  • Vždy dokonalý výkon

Tento produkt už nie je dostupný

Azur ProNaparovacia žehlička

GC4881/20

4.7
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vždy dokonalý výkon
Naparovacia žehlička Azur Pro poskytuje výkonné naparovanie na výrazné skrátenie času žehlenia a dosiahnutie dokonalých výsledkov. Žehlenie bude odteraz jednoduché vďaka mimoriadne rýchlemu kĺzaniu, väčšej nádobe na vodu a vstavanej nádobe na vodný kameň
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Jednotka v žehlení

Zbavte sa záhybov za okamih vďaka výkonnej pare

Vždy dokonalý výkon

  • 2800 W

  • 50 g/min; 210 g zosilnená para

  • Žehliaca plocha T-ionicGlide

  • Auto bezp. vyp. + ochr. proti v. kameňu

2800 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

2800 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

Mimoriadnych 2800 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon.

Výstup pary až 50 g/min pre najlepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 50 g/min pre najlepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Jednoduché uchytenie pre pohodlnú manipuláciu počas žehlenia

Jednoduché uchytenie pre pohodlnú manipuláciu počas žehlenia

Vďaka prepracovanej jemnej rukoväti navrchu naparovacej žehličky sa žehlenie stáva ešte pohodlnejším.

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

09/02/2022

Česká republika

Česká republika

žehlička, která si pořadí s horou prádla

Vynikající napakovali žehlička. Výkonná, jednoduchá údržba, lehká.

Výhody

Lehká, snadno se s ní manipuluje, bezudrzbová

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná žehlička

Jako vždy úžasný produkt od Philips, nikdy jsem nebyla zklamaná

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička

26/01/2019

Česká republika

Česká republika

S produktem jsem spokojena

Výrobek jsem pečlivě vybírala, aby vyhovoval. Bohužel mě zklamala jeho váha, je docela těžká. Dále mě překvapuje, že se žehlička začne nahřívat hned po zapojení do zásuvky a ne až po zapnutí / určení teploty kolečkem. Jinak jsem s žehličkou spokojená.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička

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  • Tipy a triky