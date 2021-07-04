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AzúrováNaparovacia žehlička

GC4902/20

4.9
| (43) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vždy dokonalé výsledky
Dlhotrvajúci výkon s funkciou Quick Calc Release a žehliacou plochou SteamGlide Elite so zvýšenou odolnosťou voči poškriabaniu.
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Jednotka v žehlení

S našou najlepšou žehliacou plochou odolnou voči poškriabaniu

Vždy dokonalé výsledky

  • Kontinuálny výstup pary 50 g/min

  • Parný ráz 220 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide Elite

Parný ráz až 220 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Parný ráz až 220 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.

2800 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo.

Výstup pary až 50 g/min na najlepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 50 g/min na najlepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

43

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

04/07/2021

Česká republika

Česká republika

Kvalitní a precizní žehlička

Nejen, že je žehlička nádherná designem a skvělým sladěním barev, ale k tomu má řadu výborných funkcí a systémů, které zaručí, že prádlo vyžehlí bez námahy jedním tahem. Navíc skvěle padne do ruky, rychle je připravená do provozu a při nečinnosti se pro jistotu sama vypne.

Výhody

Nádherný design, skvělé funkce a systémy, nádherně padne do ruky, rychle je připravena k provozu, automatické vypínání

Nevýhody

žádnou nevýhodu jsem zatím nenašla

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4902/20 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4902/20 Parní žehlička

29/06/2021

Česká republika

Česká republika

Celková spokojenost

Oceňuji rychlost žehlení, bez nutnosti vracet se dvakrát na stejné místo, rychlé nahřátí. Nevadí ani vyšší hmotnost, žehlička dobře klouže po tkaninách.

Výhody

rychlost nahřátí, vyžehleno jedním tahem, není nutnost vracet se i na těžko přístupná místa dvakrát, nádobka na rychlé odstranění vodního kamene, pohodlné plnění žehličky vodou, automatické vypnutí při nečinnosti, snadná manipulace, dlouhý kabel

Nevýhody

vyšší hmotnost, vyšší pořizovací cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4902/20 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4902/20 Parní žehlička

27/06/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé žehlení

Na první dojem mi připadala žehlička dost těžká. Ale již při prvním žehlení tento dojem zmizel. Žehlí se s ni velmi dobře a rychle. Rozhodně mohu doporučit.

Výhody

Výborně žehlí všechny druhy prádla

Nevýhody

Na první dojem působila těžce

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4902/20 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4902/20 Parní žehlička

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