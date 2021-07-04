Jednotka v žehlení
Kontinuálny výstup pary 50 g/min
Parný ráz 220 g
Žehliaca plocha SteamGlide Elite
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.
Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo.
Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Ocenenia
4.9
z 5
43
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
KikaM
04/07/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Kvalitní a precizní žehlička
Nejen, že je žehlička nádherná designem a skvělým sladěním barev, ale k tomu má řadu výborných funkcí a systémů, které zaručí, že prádlo vyžehlí bez námahy jedním tahem. Navíc skvěle padne do ruky, rychle je připravená do provozu a při nečinnosti se pro jistotu sama vypne.
Výhody
Nádherný design, skvělé funkce a systémy, nádherně padne do ruky, rychle je připravena k provozu, automatické vypínání
Nevýhody
žádnou nevýhodu jsem zatím nenašla
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4902/20 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4902/20 Parní žehlička
Locika
29/06/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Celková spokojenost
Oceňuji rychlost žehlení, bez nutnosti vracet se dvakrát na stejné místo, rychlé nahřátí. Nevadí ani vyšší hmotnost, žehlička dobře klouže po tkaninách.
Výhody
rychlost nahřátí, vyžehleno jedním tahem, není nutnost vracet se i na těžko přístupná místa dvakrát, nádobka na rychlé odstranění vodního kamene, pohodlné plnění žehličky vodou, automatické vypnutí při nečinnosti, snadná manipulace, dlouhý kabel
Nevýhody
vyšší hmotnost, vyšší pořizovací cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4902/20 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4902/20 Parní žehlička
silvinka.bv
27/06/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Skvělé žehlení
Na první dojem mi připadala žehlička dost těžká. Ale již při prvním žehlení tento dojem zmizel. Žehlí se s ni velmi dobře a rychle. Rozhodně mohu doporučit.
Výhody
Výborně žehlí všechny druhy prádla
Nevýhody
Na první dojem působila těžce
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4902/20 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4902/20 Parní žehlička