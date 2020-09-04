Jednotka v žehlení
Kontinuálny výstup pary 55 g/min
Parný ráz 240 g
Žehliaca plocha SteamGlide Elite
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.
Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo
Vďaka silnému a kontinuálnemu výstupu pary tkaninou prenikne až o 50 % viac pary, takže záhyby sa vyrovnajú rýchlejšie.
Ocenenia
4.7
z 5
24
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Dodo52
04/09/2020
Slovensko
Super žehlička
Nový výrobok v domácnosti, kúpa iného typu žehličky-po odskúšani je to veľmi dobrý výsledok
Výhody
Veľmi dobre žehlenie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azúrová GC4908/80 Naparovacia žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azúrová GC4908/80 Naparovacia žehlička
SparklesS
10/05/2022
Česká republika
Super kauf
Akorát těžká, takže není nepohodlná na držení, ale perfektně vyžehlí, aniž by musel člověk vyvíjet tlak. Poměr cena/výkon super.
Výhody
Vzhled, funkce
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4908/80 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4908/80 Parní žehlička
Michaela F.
19/05/2020
Česká republika
Výborná žehlička ♥
Tato žehlička je výborná, krásně se s ní žehlí, rychle se nahřívá a nádherně klouže po povrchu. Díky skvělé napařovací funkci jsou věci dokonale vyžehlené už po jednom přejetí. Má krásný stylový design a dobře se drží v ruce. Je to prostě výborná pomocnice do každé domácnosti!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4905/40 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4905/40 Parní žehlička