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AzúrováNaparovacia žehlička

GC4905/40

4.7
| (24) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vždy dokonalé výsledky
Dlhotrvajúci výkon s funkciou Quick Calc Release a žehliacou plochou SteamGlide Elite so zvýšenou odolnosťou voči poškriabaniu.
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Jednotka v žehlení

S našou najlepšou žehliacou plochou odolnou voči poškriabaniu

Vždy dokonalé výsledky

  • Kontinuálny výstup pary 55 g/min

  • Parný ráz 240 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide Elite

Zosilnená para až 240 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.

3 000W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo

Výstup pary až 55 g/min na rýchlejšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 55 g/min na rýchlejšie vyžehlenie záhybov

Vďaka silnému a kontinuálnemu výstupu pary tkaninou prenikne až o 50 % viac pary, takže záhyby sa vyrovnajú rýchlejšie.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

24

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

2
1

04/09/2020

Slovensko

Slovensko

Super žehlička

Nový výrobok v domácnosti, kúpa iného typu žehličky-po odskúšani je to veľmi dobrý výsledok

Výhody

Veľmi dobre žehlenie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azúrová GC4908/80 Naparovacia žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azúrová GC4908/80 Naparovacia žehlička

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super kauf

Akorát těžká, takže není nepohodlná na držení, ale perfektně vyžehlí, aniž by musel člověk vyvíjet tlak. Poměr cena/výkon super.

Výhody

Vzhled, funkce

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4908/80 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4908/80 Parní žehlička

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výborná žehlička ♥

Tato žehlička je výborná, krásně se s ní žehlí, rychle se nahřívá a nádherně klouže po povrchu. Díky skvělé napařovací funkci jsou věci dokonale vyžehlené už po jednom přejetí. Má krásný stylový design a dobře se drží v ruce. Je to prostě výborná pomocnice do každé domácnosti!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4905/40 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4905/40 Parní žehlička

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