Kontinuálny výstup pary 55 g/min
Parný ráz 250 g
Žehliaca plocha SteamGlide Elite
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.
Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo
Vďaka silnému a kontinuálnemu výstupu pary tkaninou prenikne až o 50 % viac pary, takže záhyby sa vyrovnajú rýchlejšie.
Ocenenia
4.6
z 5
104
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
HeVr
03/11/2022
Česká republika
žehlička napařovací
Velmi zajímavý vzhled, příjemná obsluha (pistolový kout) napařování, vyšší váha - ale velmi dobrá přilnavost a kluznost povrchu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4909/60 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4909/60 Parní žehlička
JitkaV.
07/02/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
žehlička
Žehlička je trochu těžší, ale není to na závadu. Pěkný design.
Výhody
pohodlné dolévání vody, filtr na vodní kámen, dlouhý kabel 3m
Nevýhody
nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4909/60 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4909/60 Parní žehlička
Térovna
06/02/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
D test má pravdu, je prostě skvělá.
D test má pravdu, je prostě skvělá. I přesto, že máme celkem tvrdou vodu, nemá s tím žehlička problém,
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4909/60 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4909/60 Parní žehlička