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AzúrováNaparovacia žehlička

GC4909/60

4.6
| (104) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vždy dokonalé výsledky
Dlhotrvajúci výkon s funkciou Quick Calc Release a žehliacou plochou SteamGlide Elite so zvýšenou odolnosťou voči poškriabaniu.
Zobraziť všetky výhody

S našou najlepšou žehliacou plochou odolnou voči poškriabaniu

Vždy dokonalé výsledky

  • Kontinuálny výstup pary 55 g/min

  • Parný ráz 250 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide Elite

Parný ráz až 250 g na vyrovnanie nepoddajných záhybov

Parný ráz až 250 g na vyrovnanie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.

3 000W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

3 000W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo

Výstup pary až 55 g/min na rýchlejšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 55 g/min na rýchlejšie vyžehlenie záhybov

Vďaka silnému a kontinuálnemu výstupu pary tkaninou prenikne až o 50 % viac pary, takže záhyby sa vyrovnajú rýchlejšie.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

104

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

03/11/2022

Česká republika

Česká republika

žehlička napařovací

Velmi zajímavý vzhled, příjemná obsluha (pistolový kout) napařování, vyšší váha - ale velmi dobrá přilnavost a kluznost povrchu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4909/60 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4909/60 Parní žehlička

07/02/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

žehlička

Žehlička je trochu těžší, ale není to na závadu. Pěkný design.

Výhody

pohodlné dolévání vody, filtr na vodní kámen, dlouhý kabel 3m

Nevýhody

nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4909/60 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4909/60 Parní žehlička

06/02/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

D test má pravdu, je prostě skvělá.

D test má pravdu, je prostě skvělá. I přesto, že máme celkem tvrdou vodu, nemá s tím žehlička problém,

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4909/60 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4909/60 Parní žehlička

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  • Tipy a triky