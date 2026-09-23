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GC4910/10
Bezstarostné žehlenie, ktoré nevyžaduje nastavenie
Vyžehlite akúkoľvek tkaninu vhodnú na žehlenie: od hodvábu, cez ľan a bavlnu až po kašmír. V akomkoľvek poradí, bez potreby nastavovania teploty. PerfectCare Azur vám poskytne dokonalé výsledky žehlenia bez rizika spálenia či lesklých plôch. Žehlenie ešte nebolo nikdy také jednoduché.
Jednotka v žehlení
Naparovanie 45 g/min;180 g zosil. para
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu
Bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie
Najnovšia revolúcia v žehlení priniesla dokonalú kombináciu pary a teploty. Bola vytvorená, aby vám zabezpečila rýchle žehlenie, skvelé výsledky pri odolných záhyboch bez potreby nastavovania a bezpečné použitie na všetkých tkaninách vhodných na žehlenie. Ideálna kombinácia pary a teploty vďaka: 1) procesoru Smart Control, ktorý nastaví správnu teplotu, 2) technológii HeatFlow, ktorá zabezpečí rovnováhu pary a teploty.
Zaručená 100 % bezpečnosť pre všetky tkaniny, dokonca aj tie najjemnejšie – hodváb, kašmír, vlna alebo polyester. Nezávislé testovacie inštitúty, ktoré sa venujú žehličkám, vyskúšali systém PerfectCare na najcitlivejších tkaninách vhodných na žehlenie a potvrdili vynikajúce výsledky žehlenia.
100 % rýchle žehlenie bez potreby triedenia odevov. Vyžehlite všetko oblečenie účinnejšou parou.
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