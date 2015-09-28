Tento produkt už nie je dostupný
Bezstarostné žehlenie, ktoré nevyžaduje nastavenie
Vyžehlite akúkoľvek tkaninu vhodnú na žehlenie: od hodvábu, cez ľan a bavlnu až po kašmír. V akomkoľvek poradí, bez potreby nastavovania teploty. PerfectCare Azur vám poskytne dokonalé výsledky žehlenia bez rizika spálenia či lesklých plôch. Žehlenie ešte nebolo nikdy také jednoduché.
Jednotka v žehlení
Naparov. 50 g/min;190 g zosilnená para
Žehliaca plocha T-ionicGlide
Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu
Bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie
Najnovšia revolúcia v žehlení priniesla dokonalú kombináciu pary a teploty. Bola vytvorená, aby vám zabezpečila rýchle žehlenie, skvelé výsledky pri odolných záhyboch bez potreby nastavovania a bezpečné použitie na všetkých tkaninách vhodných na žehlenie. Ideálna kombinácia pary a teploty vďaka: 1) procesoru Smart Control, ktorý nastaví správnu teplotu, 2) technológii HeatFlow, ktorá zabezpečí rovnováhu pary a teploty.
Zaručená 100 % bezpečnosť pre všetky tkaniny, dokonca aj tie najjemnejšie – hodváb, kašmír, vlna alebo polyester. Nezávislé testovacie inštitúty, ktoré sa venujú žehličkám, vyskúšali systém PerfectCare na najcitlivejších tkaninách vhodných na žehlenie a potvrdili vynikajúce výsledky žehlenia.
100 % rýchle žehlenie bez potreby triedenia odevov. Vyžehlite všetko oblečenie účinnejšou parou.
Ocenenia
4.4
z 5
9
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
ReKi
28/09/2015
Česká republika
Vynikající výrobek
Naprostá spokojenost s tímto modelem žehličky. Jednoduché ovládání.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4914/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4914/20 Napařovací žehlička
Hans81
17/09/2015
Česká republika
Velice spokojen
Velice snadná obsluha :-) -nemusí se nastavovat teplota -dva stupně napařování ECO a Max
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4914/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4914/20 Napařovací žehlička
piotrek56
31/08/2017
Polska
Overený kupujúci
Doskonały produkt polecam
Prasowanie jest proste,żelazko nie posiada regulacji temperatury,prasowanie jest bardzo krótkie i nie trzeba czekać aż się rozgrzeje lub ostygnie stopa żelazka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4914/20
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4914/20