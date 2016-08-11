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  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron

Tento produkt už nie je dostupný

PerfectCare AzurNaparovacia žehlička

GC4918/30

4.1

| (7) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Bezstarostné žehlenie, ktoré nevyžaduje nastavenie

Vyžehlite akúkoľvek tkaninu vhodnú na žehlenie: od hodvábu, cez ľan a bavlnu až po kašmír. V akomkoľvek poradí, bez potreby nastavovania teploty. PerfectCare Azur vám poskytne dokonalé výsledky žehlenia bez rizika spálenia či lesklých plôch. Žehlenie ešte nebolo nikdy také jednoduché.

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Jednotka v žehlení

Zdokonalené žehlenie

Bezstarostné žehlenie, ktoré nevyžaduje nastavenie

  • Napar. 50 g/min; zosilnená para 200 g

  • Žehliaca plocha T-ionicGlide

  • Bezp. vyp. a ochrana proti vod. kameňu

  • Bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie

Technológia OptimalTemp: dokonalá kombinácia teploty a pary

Technológia OptimalTemp: dokonalá kombinácia teploty a pary

Najnovšia revolúcia v žehlení priniesla dokonalú kombináciu pary a teploty. Bola vytvorená, aby vám zabezpečila rýchle žehlenie, skvelé výsledky pri odolných záhyboch bez potreby nastavovania a bezpečné použitie na všetkých tkaninách vhodných na žehlenie. Ideálna kombinácia pary a teploty vďaka: 1) procesoru Smart Control, ktorý nastaví správnu teplotu, 2) technológii HeatFlow, ktorá zabezpečí rovnováhu pary a teploty.

100 % bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie

100 % bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie

Zaručená 100 % bezpečnosť pre všetky tkaniny, dokonca aj tie najjemnejšie – hodváb, kašmír, vlna alebo polyester. Nezávislé testovacie inštitúty, ktoré sa venujú žehličkám, vyskúšali systém PerfectCare na najcitlivejších tkaninách vhodných na žehlenie a potvrdili vynikajúce výsledky žehlenia.

100 % rýchla na všetkých tkaninách, najrýchlejšia naparovacia žehlička na trhu

100 % rýchle žehlenie bez potreby triedenia odevov. Vyžehlite všetko oblečenie účinnejšou parou.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.1

z 5

7

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

3
2

11/08/2016

Polska

Polska

Overený kupujúci

Doskonale się sprawdza

Prasuje wszystko bez ustawiania temperatury, rewelacja. Polecam nie tylko facetom.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30

29/09/2014

Polska

Polska

Świetne !

Najlepsze żelazko ! Dzięki niemu sterta ubrań dziecięcych jak i koszul męża czekających na wyprasowanie, maleje w mgnieniu oka :) Żelazko jest lekkie i poręczne. Prasuje idealnie nawet najdelikatniejsze materiały bez obaw o przypalenie bądź też jakiekolwiek zniszczenie. Nawet trudno dostępne miejsca łatwiej dzięki niemu doprowadzić do stanu idealnego :) Plus za funkcję oszczędzania energii

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30

24/09/2014

Polska

Polska

Super

Bardzo nowocześnie wyglądające żelazko.Łatwo się nim prasuje, tzn para jest wystarczająco mocna by nie trzeba była kilka razy prasować jednego miejsca, obracany kabel jest super sprawą.Minus- nie widać kiedy przycisk mocniejszej pary jest włączony a kiedy nie oraz bardzo łatwo rysująca się stopa żelazka, co jednak nie przeszkadza w prasowaniu. Żelazko w 100% spełnia swoją funkcję

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30

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