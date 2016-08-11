Tento produkt už nie je dostupný
Bezstarostné žehlenie, ktoré nevyžaduje nastavenie
Vyžehlite akúkoľvek tkaninu vhodnú na žehlenie: od hodvábu, cez ľan a bavlnu až po kašmír. V akomkoľvek poradí, bez potreby nastavovania teploty. PerfectCare Azur vám poskytne dokonalé výsledky žehlenia bez rizika spálenia či lesklých plôch. Žehlenie ešte nebolo nikdy také jednoduché.
Jednotka v žehlení
Napar. 50 g/min; zosilnená para 200 g
Žehliaca plocha T-ionicGlide
Bezp. vyp. a ochrana proti vod. kameňu
Bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie
Najnovšia revolúcia v žehlení priniesla dokonalú kombináciu pary a teploty. Bola vytvorená, aby vám zabezpečila rýchle žehlenie, skvelé výsledky pri odolných záhyboch bez potreby nastavovania a bezpečné použitie na všetkých tkaninách vhodných na žehlenie. Ideálna kombinácia pary a teploty vďaka: 1) procesoru Smart Control, ktorý nastaví správnu teplotu, 2) technológii HeatFlow, ktorá zabezpečí rovnováhu pary a teploty.
Zaručená 100 % bezpečnosť pre všetky tkaniny, dokonca aj tie najjemnejšie – hodváb, kašmír, vlna alebo polyester. Nezávislé testovacie inštitúty, ktoré sa venujú žehličkám, vyskúšali systém PerfectCare na najcitlivejších tkaninách vhodných na žehlenie a potvrdili vynikajúce výsledky žehlenia.
100 % rýchle žehlenie bez potreby triedenia odevov. Vyžehlite všetko oblečenie účinnejšou parou.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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Ocenenia
4.1
z 5
7
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Jureczek
11/08/2016
Polska
Overený kupujúci
Doskonale się sprawdza
Prasuje wszystko bez ustawiania temperatury, rewelacja. Polecam nie tylko facetom.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30
angelusia
29/09/2014
Polska
Świetne !
Najlepsze żelazko ! Dzięki niemu sterta ubrań dziecięcych jak i koszul męża czekających na wyprasowanie, maleje w mgnieniu oka :) Żelazko jest lekkie i poręczne. Prasuje idealnie nawet najdelikatniejsze materiały bez obaw o przypalenie bądź też jakiekolwiek zniszczenie. Nawet trudno dostępne miejsca łatwiej dzięki niemu doprowadzić do stanu idealnego :) Plus za funkcję oszczędzania energii
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30
paluhen
24/09/2014
Polska
Super
Bardzo nowocześnie wyglądające żelazko.Łatwo się nim prasuje, tzn para jest wystarczająco mocna by nie trzeba była kilka razy prasować jednego miejsca, obracany kabel jest super sprawą.Minus- nie widać kiedy przycisk mocniejszej pary jest włączony a kiedy nie oraz bardzo łatwo rysująca się stopa żelazka, co jednak nie przeszkadza w prasowaniu. Żelazko w 100% spełnia swoją funkcję
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30