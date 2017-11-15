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  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*

Tento produkt už nie je dostupný

PerfectCare AzurNaparovacia žehlička

GC4924/20

4.5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
Žehlite akýkoľvek odev vhodný na žehlenie – od džínsov až po hodváb, od ľanu až po kašmír – bezpečne, jediným razom, v akomkoľvek poradí a bez nastavovania teploty. So žehličkou PerfectCare Azur dosiahnete dokonalé výsledky bez rizika spálenia či lesklých plôch. Žehlenie je teraz jednoduchšie a rýchlejšie.
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Jednotka v žehlení

Od džínsov až po hodváb jediným razom

Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*

  • Napar. 50 g/min; zosilnená para 200 g

  • Žehliaca plocha T-ionicGlide

  • Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu

  • Bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie

100 % ľahké používanie, bez nastavovaní

100 % ľahké používanie, bez nastavovaní

100 % ľahké používanie, bez nastavovaní. Teraz môžete zaradom žehliť všetky druhy tkanín určených na žehlenie, a to bez čakania alebo potreby upravovať regulátor teploty na žehličke.

100 % bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie

100 % bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie

Zaručená 100 % bezpečnosť pre všetky tkaniny, dokonca aj tie najjemnejšie – hodváb, kašmír, vlna alebo polyester. Nezávislé testovacie inštitúty, ktoré sa venujú žehličkám, vyskúšali systém PerfectCare na najcitlivejších tkaninách vhodných na žehlenie a potvrdili vynikajúce výsledky žehlenia.

100 % rýchla pri všetkých druhoch tkanín, najrýchlejšia naparovacia žehlička na trhu

100 % rýchle žehlenie bez potreby triedenia odevov. Vyžehlite všetko oblečenie účinnejšou parou.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

15/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má výtečné vlastnosti

Výtečný výrobek pro ty kteří chtějí v klidu žehlit a nezabývat se jakou teplotu podle typu látky nastavit

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička

16/06/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Parni zehlicka

Zehlicka skvele padne do ruky, lehce klouze po textilu a diky tomu, ze nema stredove kolecko je zehleni snadne a intuitivni zehlicka se sama prizpusobi druhu textilie, aniz bych musela premyslet jaky stupen nebo funkci musim nastavit.

Výhody

Lehka, snadno se s ni manipuluje, intuitivni

Nevýhody

Velka spotreba vody

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované v porovnaní s naparovacími žehličkami Philips