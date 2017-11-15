Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Napar. 50 g/min; zosilnená para 200 g
Žehliaca plocha T-ionicGlide
Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu
Bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie
100 % ľahké používanie, bez nastavovaní. Teraz môžete zaradom žehliť všetky druhy tkanín určených na žehlenie, a to bez čakania alebo potreby upravovať regulátor teploty na žehličke.
Zaručená 100 % bezpečnosť pre všetky tkaniny, dokonca aj tie najjemnejšie – hodváb, kašmír, vlna alebo polyester. Nezávislé testovacie inštitúty, ktoré sa venujú žehličkám, vyskúšali systém PerfectCare na najcitlivejších tkaninách vhodných na žehlenie a potvrdili vynikajúce výsledky žehlenia.
100 % rýchle žehlenie bez potreby triedenia odevov. Vyžehlite všetko oblečenie účinnejšou parou.
Ocenenia
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Krteček
15/11/2017
Česká republika
Tento produkt má výtečné vlastnosti
Výtečný výrobek pro ty kteří chtějí v klidu žehlit a nezabývat se jakou teplotu podle typu látky nastavit
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička
Macikovi
16/06/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Parni zehlicka
Zehlicka skvele padne do ruky, lehce klouze po textilu a diky tomu, ze nema stredove kolecko je zehleni snadne a intuitivni zehlicka se sama prizpusobi druhu textilie, aniz bych musela premyslet jaky stupen nebo funkci musim nastavit.
Výhody
Lehka, snadno se s ni manipuluje, intuitivni
Nevýhody
Velka spotreba vody
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička
Testované v porovnaní s naparovacími žehličkami Philips