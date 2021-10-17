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  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*

Azur AdvancedNaparovacia žehlička s technológiou OptimalTEMP

GC4932/20

5
| (41) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
Žehlite naraz všetko, od džínsov po hodváb, bez rizika prepálenia* vďaka technológii OptimalTEMP a výstupu pary, ktorý teraz preniká až o 20 % hlbšie do tkaniny, čím je odstraňovanie záhybov rýchlejšie.*
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Jednotka v žehlení

Zaručene sa nič neprepáli

Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*

  • 2600 W

  • Kontinuálny výstup pary 50 g/min

  • 220 g prídavný prúd pary

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

Technológia OptimalTEMP: Zaručene nedôjde k prepáleniu látky, bez nastavení

Technológia OptimalTEMP: Zaručene nedôjde k prepáleniu látky, bez nastavení

Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme zaručiť, že táto žehlička nikdy neprepáli žiadne tkaniny, ktoré možno žehliť, takže môžete žehliť všetko, od džínsoviny cez hodváb, plátno až po kašmír bezpečne, v akomkoľvek poradí a nemusíte čakať na zmenu teploty ani oblečenie vopred roztriediť. Naparovacie žehličky Philips s technológiou OptimalTEMP uľahčujú a urýchľujú žehlenie a sú testované nezávislými odborníkmi z textilného priemyslu.

2 600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

2 600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo

Extra dlhá šnúra pre maximálny dosah

Extra dlhá šnúra pre maximálny dosah

Extra dlhý 3-metrový kábel pre maximálny dosah a pohodlie.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

41

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

17/10/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dobře napařuje a je velmi lehká

Žehlička má hezký design :-) Velmi zúženou špičku, takže se s ní dobře žehlí i mezi knoflíčky apod. Je velmi lehoučká i po naplnění vodou. Napařování funguje sklvěle (je možné si vybrat z několika možností) a prádlo se žehlí velmi dobře.

Výhody

Lehká, zúžená špička, několik funkcí pro napařování, prostě super!

Nevýhody

Sice se uvádí, že se nahřeje za 30 vteřin, ale opravdu dobře se s ní žehlí po pár minutkách.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2676/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2676/20 Napařovací žehlička

08/05/2021

Česká republika

Česká republika

skvělý výrobek

Doporučila bych,už proto že povlečení nemusíte žehlit z obou stran.Skvěle se propaří a vyžehlí při žehlení jedné strany.

Výhody

lehký a výborné napařování

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Azur Advanced je dokonalá.

Nejprve mě překvapilo, že nemá regulátor teploty. Hned při prvním žehlení jsem se do ní zamilovala. Skvěle vyžehlí veškeré materiály. Mohu vyžehlit bavlněný ubrus a hned po té společenské šaty bez obav, že je spálím. Někdo píše, že má velkou spotřebu vody ...nemám ten pocit. Na vyžehlení jedné 9kg pračky spotřebuji jednu nádržku.

Výhody

Skvěle žehlí, bez regulace teploty

Nevýhody

Zatím žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pre všetky tkaniny určené na žehlenie

  2. V porovnaní s modelom GC4910