Jednotka v žehlení
2600 W
Kontinuálny výstup pary 50 g/min
220 g prídavný prúd pary
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme zaručiť, že táto žehlička nikdy neprepáli žiadne tkaniny, ktoré možno žehliť, takže môžete žehliť všetko, od džínsoviny cez hodváb, plátno až po kašmír bezpečne, v akomkoľvek poradí a nemusíte čakať na zmenu teploty ani oblečenie vopred roztriediť. Naparovacie žehličky Philips s technológiou OptimalTEMP uľahčujú a urýchľujú žehlenie a sú testované nezávislými odborníkmi z textilného priemyslu.
Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo
Extra dlhý 3-metrový kábel pre maximálny dosah a pohodlie.
Ocenenia
5.0
z 5
41
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
wadia
17/10/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Dobře napařuje a je velmi lehká
Žehlička má hezký design :-) Velmi zúženou špičku, takže se s ní dobře žehlí i mezi knoflíčky apod. Je velmi lehoučká i po naplnění vodou. Napařování funguje sklvěle (je možné si vybrat z několika možností) a prádlo se žehlí velmi dobře.
Výhody
Lehká, zúžená špička, několik funkcí pro napařování, prostě super!
Nevýhody
Sice se uvádí, že se nahřeje za 30 vteřin, ale opravdu dobře se s ní žehlí po pár minutkách.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2676/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2676/20 Napařovací žehlička
beruška12
08/05/2021
Česká republika
skvělý výrobek
Doporučila bych,už proto že povlečení nemusíte žehlit z obou stran.Skvěle se propaří a vyžehlí při žehlení jedné strany.
Výhody
lehký a výborné napařování
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Martina 12
04/05/2021
Česká republika
Azur Advanced je dokonalá.
Nejprve mě překvapilo, že nemá regulátor teploty. Hned při prvním žehlení jsem se do ní zamilovala. Skvěle vyžehlí veškeré materiály. Mohu vyžehlit bavlněný ubrus a hned po té společenské šaty bez obav, že je spálím. Někdo píše, že má velkou spotřebu vody ...nemám ten pocit. Na vyžehlení jedné 9kg pračky spotřebuji jednu nádržku.
Výhody
Skvěle žehlí, bez regulace teploty
Nevýhody
Zatím žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Pre všetky tkaniny určené na žehlenie
V porovnaní s modelom GC4910