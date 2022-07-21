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  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
  • Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*

Azur AdvancedNaparovacia žehlička s technológiou OptimalTEMP

GC4934/30

4.6
| (57) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*
Žehlite naraz všetko, od džínsov po hodváb, bez rizika prepálenia* vďaka technológii OptimalTEMP a výstupu pary, ktorý teraz preniká až o 20 % hlbšie do tkaniny, čím je odstraňovanie záhybov rýchlejšie.*
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Jednotka v žehlení

Zaručene sa nič neprepáli

Nová generácia žehličiek pre rýchle skvelé výsledky*

  • 3000 W

  • Kontinuálny výstup pary 55 g/min

  • Parný ráz 230 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

Žehliaca plocha SteamGlide Plus na dokonalé jednoduché kĺzanie

Žehliaca plocha SteamGlide Plus na dokonalé jednoduché kĺzanie

Naša exkluzívna žehliaca plocha SteamGlide Plus s modernou titánovou vrstvou a 6 vrstvami povrchovej úpravy zabezpečuje najlepšie kĺzanie po akejkoľvek látke. Žehliaca plocha je nelepivá, odolná voči poškriabaniu a jednoducho sa čistí.

Vďaka 55 g výstupu pary prenikne tkaninou až o 20 % viac pary*

Vďaka 55 g výstupu pary prenikne tkaninou až o 20 % viac pary*

Vďaka silnému a kontinuálnemu výstupu pary teraz tkaninou prenikne až o 20 % viac pary, takže záhyby sa odstránia rýchlejšie.

Technológia OptimalTEMP: Zaručene nedôjde k prepáleniu látky, bez nastavení

Technológia OptimalTEMP: Zaručene nedôjde k prepáleniu látky, bez nastavení

Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme zaručiť, že táto žehlička nikdy neprepáli žiadne tkaniny, ktoré možno žehliť, takže môžete žehliť všetko, od džínsoviny cez hodváb, plátno až po kašmír bezpečne, v akomkoľvek poradí a nemusíte čakať na zmenu teploty ani oblečenie vopred roztriediť. Naparovacie žehličky Philips s technológiou OptimalTEMP uľahčujú a urýchľujú žehlenie a sú testované nezávislými odborníkmi z textilného priemyslu.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

57

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

3
2

21/07/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Žehlička GC4934/30

Slouží výborně, opravdu se není třeba bát, že se látka spálí, i když není možné teplotu nastavovat.

Výhody

Snadnost a bezpečnost použití

Nevýhody

Poněkud nejasná signalizace stavu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4934/30 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4934/30 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

26/07/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělý výrobek

Absolutně perfekní výrobek,nemusím se starat o to jaké prádlo se žehlí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4934/30 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4934/30 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

16/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník na prádlo

S žehličkou Philips jsem velmi spokojená. Krásně vyžehlí veškeré nedokonalosti na prádle a zanechá jeho svěžest. Velkou výhodu spatřuji v tom, že si žehlička sama nastaví teplotu. Můžu se tak na ní a na rovné prádlo spolehnout!

Výhody

Nastavování teploty, padnoucí rukojeť

Nevýhody

Krátká šňůra

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4934/30 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4934/30 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pre všetky tkaniny určené na žehlenie

  2. V porovnaní s modelom GC4910