GC5034/20
Jednotka v žehlení
3000 W
Kontinuálny výstup pary 65 g/min
Zosilnená para 260 g
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme zaručiť, že táto žehlička nikdy neprepáli žiadne tkaniny, ktoré možno žehliť, takže môžete žehliť všetko, od džínsoviny cez hodváb, plátno až po kašmír bezpečne, v akomkoľvek poradí a nemusíte čakať na zmenu teploty ani oblečenie vopred roztriediť. Naparovacie žehličky Philips s technológiou OptimalTEMP uľahčujú a urýchľujú žehlenie a sú testované nezávislými odborníkmi z textilného priemyslu.
Vyberte si z niekoľkých režimov naparovania. Režim DynamiQ vypúšťa dokonalé množstvo pary automaticky podľa potreby, režim Max vyrovná aj nepoddajné záhyby vďaka výkonnému kontinuálnemu výstupu pary, režim naparovania ECO s minimálnym konštantným a súvislým prúdom pary dokáže usporiť až 20 % energie a ak nastavíte režim OFF, paru vypnete.
Vďaka snímaču DynamiQ, ktorý je najpokročilejším snímačom pohybu, aký sa používa v naparovacích žehličkách, žehlička presne vie, ako sa pohybuje a kedy zastane. Režim naparovania DynamiQ automaticky uvoľňuje dokonalé množstvo pary vtedy, keď ju potrebujete pri žehlení, aby ste rýchlejšie dosiahli požadované výsledky. Žehlička automaticky vypúšťa paru, keď sa hýbe, a zastaví ju, keď zastane, takže žehlenie je dokonale pohodlné a nenáročné.
Ocenenia
4.1
z 5
68
Recenzie
Pohodarka
17/05/2022
Česká republika
Uzitecnost nade vse (i na mne)
Vyrobek je v podstate uzitecny hlavne pro manzela, protoze bez dokonalych kosil a puku na kalhotech by se asi navzdy schoval ;)
Výhody
Uzasnackej
Nevýhody
Zadny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Radulka
11/05/2022
Česká republika
Skvělý výkon
Perfektní výsledky při žehlení na všechny materiály bez nastavování stupně teploty.
Výhody
Snadné použití
Nevýhody
Váha trochu větší
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
leon111
11/05/2022
Česká republika
Super žehlení bez otáčení
Doporučuji všem ženám, které musí žehlit. Rázem je žehlení radost a néé starost.
Výhody
velká nádržka na vodu.,vertkální žehlení, opravdu silný tlak páry.
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Pre všetky tkaniny určené na žehlenie
V porovnaní s modelom GC4910