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  • Naša najinteligentnejšia a najvýkonnejšia naparovacia žehlička
  • Naša najinteligentnejšia a najvýkonnejšia naparovacia žehlička
  • Naša najinteligentnejšia a najvýkonnejšia naparovacia žehlička
  • Naša najinteligentnejšia a najvýkonnejšia naparovacia žehlička
  • Naša najinteligentnejšia a najvýkonnejšia naparovacia žehlička
  • Naša najinteligentnejšia a najvýkonnejšia naparovacia žehlička
  • Naša najinteligentnejšia a najvýkonnejšia naparovacia žehlička
  • Naša najinteligentnejšia a najvýkonnejšia naparovacia žehlička
  • Naša najinteligentnejšia a najvýkonnejšia naparovacia žehlička
  • Naša najinteligentnejšia a najvýkonnejšia naparovacia žehlička
  • Naša najinteligentnejšia a najvýkonnejšia naparovacia žehlička
  • Naša najinteligentnejšia a najvýkonnejšia naparovacia žehlička
  • Naša najinteligentnejšia a najvýkonnejšia naparovacia žehlička

Azur EliteNaparovacia žehlička s technológiou OptimalTEMP

GC5034/20

4.1
| (68) Recenzie

1 Ocenenie

Naša najinteligentnejšia a najvýkonnejšia naparovacia žehlička
Výkonná inteligentná žehlička pre dokonalé výsledky dosiahnuté rýchlejšie. Žehlite naraz všetko od džínsov po hodváb bez rizika prepálenia vďaka technológii OptimalTEMP. Naparovací režim Advanced DynamiQ zaistí dokonalé množstvo pary, ktoré potrebujete*
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Jednotka v žehlení

Vďaka inteligentnému uvoľňovaniu pary nedôjde k prepáleniu

Naša najinteligentnejšia a najvýkonnejšia naparovacia žehlička

  • 3000 W

  • Kontinuálny výstup pary 65 g/min

  • Zosilnená para 260 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

Technológia OptimalTEMP: Zaručene nedôjde k prepáleniu látky, bez nastavení

Technológia OptimalTEMP: Zaručene nedôjde k prepáleniu látky, bez nastavení

Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme zaručiť, že táto žehlička nikdy neprepáli žiadne tkaniny, ktoré možno žehliť, takže môžete žehliť všetko, od džínsoviny cez hodváb, plátno až po kašmír bezpečne, v akomkoľvek poradí a nemusíte čakať na zmenu teploty ani oblečenie vopred roztriediť. Naparovacie žehličky Philips s technológiou OptimalTEMP uľahčujú a urýchľujú žehlenie a sú testované nezávislými odborníkmi z textilného priemyslu.

Režimy naparovania na pohodlné používanie: DynamiQ, MAX, ECO a OFF

Režimy naparovania na pohodlné používanie: DynamiQ, MAX, ECO a OFF

Vyberte si z niekoľkých režimov naparovania. Režim DynamiQ vypúšťa dokonalé množstvo pary automaticky podľa potreby, režim Max vyrovná aj nepoddajné záhyby vďaka výkonnému kontinuálnemu výstupu pary, režim naparovania ECO s minimálnym konštantným a súvislým prúdom pary dokáže usporiť až 20 % energie a ak nastavíte režim OFF, paru vypnete.

Režim DynamiQ prináša inteligentný výstup pary poskytujúci dokonalé výsledky

Režim DynamiQ prináša inteligentný výstup pary poskytujúci dokonalé výsledky

Vďaka snímaču DynamiQ, ktorý je najpokročilejším snímačom pohybu, aký sa používa v naparovacích žehličkách, žehlička presne vie, ako sa pohybuje a kedy zastane. Režim naparovania DynamiQ automaticky uvoľňuje dokonalé množstvo pary vtedy, keď ju potrebujete pri žehlení, aby ste rýchlejšie dosiahli požadované výsledky. Žehlička automaticky vypúšťa paru, keď sa hýbe, a zastaví ju, keď zastane, takže žehlenie je dokonale pohodlné a nenáročné.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

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4.1

z 5

68

Recenzie

17/05/2022

Česká republika

Česká republika

Uzitecnost nade vse (i na mne)

Vyrobek je v podstate uzitecny hlavne pro manzela, protoze bez dokonalych kosil a puku na kalhotech by se asi navzdy schoval ;)

Výhody

Uzasnackej

Nevýhody

Zadny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý výkon

Perfektní výsledky při žehlení na všechny materiály bez nastavování stupně teploty.

Výhody

Snadné použití

Nevýhody

Váha trochu větší

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super žehlení bez otáčení

Doporučuji všem ženám, které musí žehlit. Rázem je žehlení radost a néé starost.

Výhody

velká nádržka na vodu.,vertkální žehlení, opravdu silný tlak páry.

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pre všetky tkaniny určené na žehlenie

  2. V porovnaní s modelom GC4910