Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
2000 W
Zavesenie a uzamknutie, 3 stupne
Háčik
Zariadenie na tvorbu pukov, rukavica
Výkonné naparovanie cez hubice umožní odstránenie záhybov len niekoľkými pohybmi.
Nastavte preferovanú úroveň pary pre optimálne výsledky pri žehlení rôznych druhoch tkanín.
Naparovacia hlavica má extra veľkú naparovaciu platňu z nehrdzavejúcej ocele, ktorá prináša rýchlejšie výsledky.
Ocenenia
4.4
z 5
32
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Bodie
10/10/2017
Česká republika
Perfektní pro žehlení košil
Je vhodné prádlo vyprat v aviváži, aby bylo měkké a zároveň je nenechat přeschnout
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
Miluš
05/06/2015
Česká republika
Je to dobrý pomocník v domácnosti.
RUČNÍ NAPAŘOVAČ ODĚVŮ CLEAR TOUCH GC536/35 je zajímavý a užitečný výrobek. Základem je nádoba s vodou a stojan, na kterém je zavěšen vlastní napařovač, který je hadicí spojen s nádobou s vodou. Parou, která je vedena hadicí do napařovače lze vyžehlit nevyžehlitelné. Jsou výroby, které se při žehlení mačkají, ať děláte co děláte. Teflonovou rukavicí, která je součástí výrobku, si rukou podložíte výrobek, nespálíte se a přitom vyžehlíte nevyžehlitelné. Je to dobrý pomocník v domácnosti.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
simcastesterkazenysro
04/06/2015
Česká republika
mistr na šaty,košile a spoustu dalšího
Velmi rychle připravený k použití, snadná manipulace a dokonce i rukavice, abychom se nespálili. Součástí je velmi praktické ramínko a systém, pomocí něhož se snadno zafixuje a můžeme napařovat. Hodí se především každé ženě, která se stará partnerovi o košile, nebo která sama ráda nosí halenky, šaty a volánky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 8 minút.