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Všetky rady

  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
  • Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary

Tento produkt už nie je dostupný

ClearTouchRučný naparovač odevov

GC536/35

4.4
| (32) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
Nový naparovač odevov Philips ClearTouch slúži na jednoduché a šetrné odstraňovanie záhybov na jemných odevoch, ktoré sa ťažko žehlia. Vďaka jedinečnému dizajnu, praktickým funkciám a účinnej pare oblečenie ošetríte bezpečne a s ľahkosťou.
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Jednotka v žehlení

Vyvinutý na vysoký výkon a pohodlie

Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary

  • 2000 W

  • Zavesenie a uzamknutie, 3 stupne

  • Háčik

  • Zariadenie na tvorbu pukov, rukavica

Extra výkonné naparovanie

Extra výkonné naparovanie

Výkonné naparovanie cez hubice umožní odstránenie záhybov len niekoľkými pohybmi.

3 stupne pary

3 stupne pary

Nastavte preferovanú úroveň pary pre optimálne výsledky pri žehlení rôznych druhoch tkanín.

XL naparovacia plocha z nehrdzavejúcej ocele pre rýchlejšie výsledky

XL naparovacia plocha z nehrdzavejúcej ocele pre rýchlejšie výsledky

Naparovacia hlavica má extra veľkú naparovaciu platňu z nehrdzavejúcej ocele, ktorá prináša rýchlejšie výsledky.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

32

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

1

10/10/2017

Česká republika

Česká republika

Perfektní pro žehlení košil

Je vhodné prádlo vyprat v aviváži, aby bylo měkké a zároveň je nenechat přeschnout

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

05/06/2015

Česká republika

Česká republika

Je to dobrý pomocník v domácnosti.

RUČNÍ NAPAŘOVAČ ODĚVŮ CLEAR TOUCH GC536/35 je zajímavý a užitečný výrobek. Základem je nádoba s vodou a stojan, na kterém je zavěšen vlastní napařovač, který je hadicí spojen s nádobou s vodou. Parou, která je vedena hadicí do napařovače lze vyžehlit nevyžehlitelné. Jsou výroby, které se při žehlení mačkají, ať děláte co děláte. Teflonovou rukavicí, která je součástí výrobku, si rukou podložíte výrobek, nespálíte se a přitom vyžehlíte nevyžehlitelné. Je to dobrý pomocník v domácnosti.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

04/06/2015

Česká republika

Česká republika

mistr na šaty,košile a spoustu dalšího

Velmi rychle připravený k použití, snadná manipulace a dokonce i rukavice, abychom se nespálili. Součástí je velmi praktické ramínko a systém, pomocí něhož se snadno zafixuje a můžeme napařovat. Hodí se především každé ženě, která se stará partnerovi o košile, nebo která sama ráda nosí halenky, šaty a volánky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 8 minút.