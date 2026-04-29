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ClearTouch Essence Naparovač odevov

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

ClearTouch EssenceNaparovač odevov

GC537/65

ClearTouch Essence Naparovač odevov

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Important Information Manual Philips ClearTouch Essence Garment Steamer

  • PDF súbor, 503.8 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips ClearTouch Essence Garment Steamer

  • PDF súbor, 5.7 MB
  • 13 March 2026

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