Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
2000 W
Viečko na vôňu MyEssence
Ramienko s funk. zavesenia a uzamknutia
Výkonná para za pomoci inovatívneho viečka na vôňu MyEssence prenesie vašu obľúbenú vôňu priamo do vášho oblečenia.
Nastavte preferovanú úroveň pary pre optimálne výsledky pri žehlení rôznych druhoch tkanín.
Výkonné naparovanie cez hubice umožní odstránenie záhybov len niekoľkými pohybmi.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Sted
07/01/2019
Hrvatska
Jednostavan za upotrebu i odlične karakteristike
Jedina sitna zamjerka što se mora uključiti/ isključiti između stavljanja dva odjevna predmeta.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 8 minút.