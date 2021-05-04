VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol

ComfortTouchNaparovač odevov

GC552/40

4.4
| (55) Recenzie | 85% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
Náš nový naparovač odevov ComfortTouch odstraňuje záhyby a dodáva látkam svieži vzhľad. Vďaka výkonnému kontinuálnemu výstupu pary a mimoriadne dlhej doske StyleBoard okamžite zbavíte odevy záhybov odhora až nadol.
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Jednotka v žehlení

vďaka technológii FlexHead a extra dlhej doske StyleBoard

Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol

  • Naparovacia doska StyleBoard

  • 1800 W

  • 3 nastavenia pary

Výkonný kontinuálny výstup pary na rýchle odstraňovanie záhybov

Výkonný kontinuálny výstup pary na rýchle odstraňovanie záhybov

Výkonné súvislé naparovanie cez hubice umožní odstránenie záhybov len niekoľkými pohybmi.

Mimoriadne dlhá doska StyleBoard pre lepšie výsledky odhora až nadol

Mimoriadne dlhá doska StyleBoard poskytuje spoľahlivú oporu počas naparovania. Pre pohodlné naparovanie látku jednoducho pritlačíte medzi naparovaciu plochu a dosku a dosiahnete tak dokonalé výsledky odhora až nadol.

Kefový nástavec na hlbšie prenikanie pary do hrubších odevov

Kefový nástavec na hlbšie prenikanie pary do hrubších odevov

Použite kefový nástavec na hrubšie tkaniny, ako sú kabáty, na lepšie preniknutie pary do tkaniny a hladšiu povrchovú úpravu.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.4

z 5

55

Recenzie

85%

Odporúča tento produkt

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

skvela vec do domacnosti mlade zeny

mile prekvapil s tim, co umi. Obleceni, hlavne saty neni treba davat na zehlici prkno. Saty jsou krasne vyzehlene az do zahybu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch GC552/40 Ruční napařovač oděvů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch GC552/40 Ruční napařovač oděvů

25/04/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Philips ComfortTouch Ruční napařovač oděvů GC552/4

Přístroj jsem koupila do malého bytu, abych nemusela vytahovat žehlicí prkno, dobře napaří oblečení za chvilku

Výhody

Rychle žehlení

Nevýhody

Trochu pálí pokud nemáte rukavici

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch GC552/40 Ruční napařovač oděvů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch GC552/40 Ruční napařovač oděvů

21/11/2018

Česká republika

Česká republika

Rychlý pomocník pro ranní přehlení

Ideální pro žehlení po vytažení ze skříně, když se oblečení zmačká. Rychle připravený k napaření. Má nástavec i na vlněné kabáty. Lze umístit jakékoliv ramínko a upevnit, aby se nehýbalo při narovnávání. Umožňuje nastavit intenzitu napaření dle materiálu. Hezké i jako designový doplněk.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch GC552/40 Ruční napařovač oděvů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch GC552/40 Ruční napařovač oděvů

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.