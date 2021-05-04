Jednotka v žehlení
Naparovacia doska StyleBoard
1800 W
3 nastavenia pary
Výkonné súvislé naparovanie cez hubice umožní odstránenie záhybov len niekoľkými pohybmi.
Mimoriadne dlhá doska StyleBoard poskytuje spoľahlivú oporu počas naparovania. Pre pohodlné naparovanie látku jednoducho pritlačíte medzi naparovaciu plochu a dosku a dosiahnete tak dokonalé výsledky odhora až nadol.
Použite kefový nástavec na hrubšie tkaniny, ako sú kabáty, na lepšie preniknutie pary do tkaniny a hladšiu povrchovú úpravu.
Ocenenia
4.4
z 5
55
Recenzie
85%
Odporúča tento produkt
04/05/2021
Česká republika
skvela vec do domacnosti mlade zeny
mile prekvapil s tim, co umi. Obleceni, hlavne saty neni treba davat na zehlici prkno. Saty jsou krasne vyzehlene az do zahybu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch GC552/40 Ruční napařovač oděvů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch GC552/40 Ruční napařovač oděvů
lilinka
25/04/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Philips ComfortTouch Ruční napařovač oděvů GC552/4
Přístroj jsem koupila do malého bytu, abych nemusela vytahovat žehlicí prkno, dobře napaří oblečení za chvilku
Výhody
Rychle žehlení
Nevýhody
Trochu pálí pokud nemáte rukavici
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch GC552/40 Ruční napařovač oděvů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch GC552/40 Ruční napařovač oděvů
Katerina2
21/11/2018
Česká republika
Rychlý pomocník pro ranní přehlení
Ideální pro žehlení po vytažení ze skříně, když se oblečení zmačká. Rychle připravený k napaření. Má nástavec i na vlněné kabáty. Lze umístit jakékoliv ramínko a upevnit, aby se nehýbalo při narovnávání. Umožňuje nastavit intenzitu napaření dle materiálu. Hezké i jako designový doplněk.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch GC552/40 Ruční napařovač oděvů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch GC552/40 Ruční napařovač oděvů
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.