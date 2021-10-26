VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
  • Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol

ComfortTouch PlusNaparovač odevov

GC558/30

4.4
| (21) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol
Náš nový naparovač odevov ComfortTouch Plus bez námahy odstráni záhyby odhora až nadol vďaka inovatívnej ohybnej hlavici FlexHead a mimoriadne dlhej doske StyleBoard. Použitím vonnej krytky My Essence kedykoľvek prevoniate odevy svojou obľúbenou vôňou.
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Jednotka v žehlení

s technológiou FlexHead a vonnou krytkou MyEssence

Pohodlné odstránenie záhybov a osvieženie odhora až nadol

  • Technológia FlexHead

  • Funkcia MyEssence

  • Naparovacia doska StyleBoard

  • 2000 W

Použitím vonnej krytky MyEssence osviežite oblečenie vašimi obľúbenými vôňami

Použitím vonnej krytky MyEssence osviežite oblečenie vašimi obľúbenými vôňami

Náš inovatívny rozptyľovač vôní MyEssence umožňuje kedykoľvek osviežiť oblečenie vašimi obľúbenými vôňami len budete chcieť.

Kontinuálny výstup pary odstraňuje pachy a ničí 99,9 % baktérií

Kontinuálny výstup pary odstraňuje pachy a ničí 99,9 % baktérií

Horúca para osvieži vaše oblečenie a ničí až 99,9 % baktérií*. Menej časté pranie a suché čistenie šetrí váš čas a peniaze a zaisťuje, aby oblečenie vydržalo dlhšie.

Výkonný kontinuálny výstup pary na rýchle odstraňovanie záhybov

Výkonný kontinuálny výstup pary na rýchle odstraňovanie záhybov

Výkonné súvislé naparovanie cez hubice umožní odstránenie záhybov len niekoľkými pohybmi.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.4

z 5

21

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Мрія коханої

Велика сім’я завжди потребує часу для догляду. Я завжди захоплювався як моя дружина Оля, турбується про всіх в нашій дружній маленькій державі. Як вона лише встигає? Деколи мені було просто шкода часу який вона витрачала на догляд за одягом, чому б не провести його з нами в відпочинку чи спілкуванні. Вона ніколи не жалілась і не просила, але замрійливо інколи споглядала на одну річ. Відпарювач одягу. І хоча наш бюджет не завжди дозволяє нам розкішні речі, я вирішив відкладати від своїх потреб щоб придбати його. Найприємніше було коли я подарував його, захоплення не було межі, всі в родині намагались випробувати, погладити якусь річ. Вже минув майже рік,скажу чесно дружина забула де праска, нею не користуємось, нема потреби.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

28/11/2020

България

България

Чудесен уред

Лесен за употреба.Заема малко място и лесно се обслужва.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Plus GC558/30 Уред за гладене с пара

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Plus GC558/30 Уред за гладене с пара

05/05/2020

Україна

Україна

Удобный, мощный

Отпариватель супер. Мощный, удобный. Разглаживает все ткани очень хорошо. Особенно классно для блуз, рубашек, пиджаков, плессировки и разных оборочек. Подвижная подошва и доска добавляют удобства пользования, рука не перенапрягается. Резервуар для воды большой. Одним словом отпаривателем довольна, рекомендую.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.