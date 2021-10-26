Jednotka v žehlení
Technológia FlexHead
Funkcia MyEssence
Naparovacia doska StyleBoard
2000 W
Náš inovatívny rozptyľovač vôní MyEssence umožňuje kedykoľvek osviežiť oblečenie vašimi obľúbenými vôňami len budete chcieť.
Horúca para osvieži vaše oblečenie a ničí až 99,9 % baktérií*. Menej časté pranie a suché čistenie šetrí váš čas a peniaze a zaisťuje, aby oblečenie vydržalo dlhšie.
Výkonné súvislé naparovanie cez hubice umožní odstránenie záhybov len niekoľkými pohybmi.
Ocenenia
4.4
z 5
21
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
AndriyVS
26/10/2021
Україна
Мрія коханої
Велика сім’я завжди потребує часу для догляду. Я завжди захоплювався як моя дружина Оля, турбується про всіх в нашій дружній маленькій державі. Як вона лише встигає? Деколи мені було просто шкода часу який вона витрачала на догляд за одягом, чому б не провести його з нами в відпочинку чи спілкуванні. Вона ніколи не жалілась і не просила, але замрійливо інколи споглядала на одну річ. Відпарювач одягу. І хоча наш бюджет не завжди дозволяє нам розкішні речі, я вирішив відкладати від своїх потреб щоб придбати його. Найприємніше було коли я подарував його, захоплення не було межі, всі в родині намагались випробувати, погладити якусь річ. Вже минув майже рік,скажу чесно дружина забула де праска, нею не користуємось, нема потреби.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Dog_dog
28/11/2020
България
Чудесен уред
Лесен за употреба.Заема малко място и лесно се обслужва.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Plus GC558/30 Уред за гладене с пара
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Plus GC558/30 Уред за гладене с пара
Вінницька Красуня
05/05/2020
Україна
Удобный, мощный
Отпариватель супер. Мощный, удобный. Разглаживает все ткани очень хорошо. Особенно классно для блуз, рубашек, пиджаков, плессировки и разных оборочек. Подвижная подошва и доска добавляют удобства пользования, рука не перенапрягается. Резервуар для воды большой. Одним словом отпаривателем довольна, рекомендую.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.