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ClearTouch Air Naparovač odevov

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

ClearTouch AirNaparovač odevov

GC568/60

ClearTouch Air Naparovač odevov

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Quick start guide Philips ClearTouch Air Garment Steamer - English (US)

  • PDF súbor, 3.8 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips ClearTouch Garment Steamer

  • PDF súbor, 462.3 kB
  • 13 March 2026

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